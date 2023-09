Ukrajinky bojují proti okupantům krásou, nahotinky vydělávají miliony

Pověstná krása ukrajinských žen pomáhá obráncům v boji, nikoli však motivací, ale finančními dary. Platforma TerOnlyFans nabízí za peníze nahé fotky. Jak ale upozorňují její zakladatelky, nejde o porno, ale o umělecký projekt.

Ruský útok na Ukrajinu zvedl vlnu solidarity doma i ve světě. Pětadvacetiletá Běloruska Nasťa Nosková žijící na Ukrajině, která má zkušenosti z IT a marketingu, přemýšlela, jakým způsobem napadenou zemi podpořit vyjma lajků na sociálních sítích.

Když válka začala, byla zrovna v Chorvatsku na dovolené. Následně odjela do Varšavy, odkud chtěla pomáhat alespoň na dálku. Přiložit ruku k dílu na místě nemohla a na finanční dary neměla peníze, píše server Euronews.

Nejprve se snažila pomáhat lidem prchajícím před útočícími a postupujícími ruskými vojsky na začátku invaze. „Pokoušela jsme se najít auto pro někoho, kdo se zoufale snažil uprchnout z Charkova,“ řekla Nosková. Získala ale jen lajky a retweety. „Nikdo nám nedokázal pomoci,“ přiznala. Pak ale z legrace přišla s návrhem, že tomu, kdo pomůže najít auto, pošle svou nahou fotografii. „Auto se našlo po pěti minutách,“ přiznala dívka.

Jedním z nejrozšířenějších stereotypů spojených s Ukrajinou je krása tamních žen a Noskovou napadlo toho využít. Se svou 28letou kamarádkou Anastasií Kučmenkovou proto spustila platformu TerOnlyFans s cílem bránit zemi krásou.

Krásou proti teroru

Název se skládá ze slova „Ter“ odkazujícího na ukrajinskou teritoriální obranu a „OnlyFans“, což je služba s převážně porno obsahem. Zájemci posílají finanční dary a od žen obdrží na oplátku fotku s aktem. Vybralo se už v přepočtu kolem osmnácti milionů korun.

Postupně se přidaly další desítky dobrovolnic, a dokonce i dobrovolníků. Lidé zapojení do projektu sami peníze nepřijímají. Zájemci je posílají přes ověřené charitativní organizace, a než fotku s aktem obdrží, musejí transakci potvrdit.

Nejde o pornografii a dobrovolnice nejsou sexuální pracovnice. Mohou ukazovat, co samy chtějí a co je jim příjemné. Zakladatelky považují TerOnlyFans za umělecký projekt, který prosazuje práva žen na svobodné nakládání s vlastním tělem. Platforma čelila kritice spíše ze strany Rusů, na Ukrajině žádnou vlnu odporu nevyvolala. Nosková přiznala, že to očekávala, ukrajinská společnosti je totiž otevřenější než ta ruská.

Zájem o Ukrajinu ve světě vzrostl hlavně kvůli ruské invazi. Lidé, kteří tam ale nikdy nebyli, mají často o tamním životě zkreslené představy. Ukrajina nabízí bohaté možnosti zábavy a je umělecky vyspělá. Mladí lidé se zajímají o módu, tetování a v Kyjevě navštěvují mnoho kaváren, barů a klubů. „Lidé si myslí, že Ukrajina je nějaká chudá, temná a špinavá postsovětská země. Ve skutečnosti se však ukrajinská společnost od získání nezávislosti hodně rozvinula a za posledních patnáct let se stala pokrokovou,“ vysvětlila Nosková.

Porno na Ukrajině

Ukrajinci podle ní chtějí být součástí Evropy a myslet jako Evropané. Proto má Ukrajina jiný vztah k pornu než Rusko. „Myslím, že mnoho lidí v parlamentu podporuje dekriminalizaci porna,“ domnívá se Nosková.

Ukrajina má podle ní více mladých a progresivních politiků, zatímco v Rusku vládnou starší a konzervativnější zákonodárci. Skupina ukrajinských poslanců předložila v parlamentu návrh zákona o dekriminalizaci porna. Do konzultací se zapojila právě i platforma TerOnlyFans. Cílem je dekriminalizovat takové jednání související s pornografií, které nepředstavuje veřejné ohrožení. Represivní orgány dostanou naopak více prostoru v boji proti extrémní pornografii. Také se počítá s navýšením daňových příjmů z „neškodného“ pornobyznysu.

Ukrajinský poslanec Jaroslav Železnjak uvedl, že služba OnlyFans, kterou vlastní ukrajinsko-americký podnikatel Leonid Radvinskij, vygenerovala v prvním letošním popoletí daňové příjmy kolem jednoho milionu eur. Ukrajina se umístila na 15. místě v návštěvnosti serveru PornHub. Dekriminalizaci porna v zemi podpořilo 25 tisíc lidí podpisem vládní internetové petice, jejímž cílem bylo zjistit postoj společnosti k tomuto tématu.