Aktualizováno: Ukrajinci změnili dějiny i svět, prohlásil Zelenskyj v projevu ke Dni nezávislosti

„Ve světě se 24. února ve čtyři hodiny ráno objevil nový národ. Nenarodil se, ale obrodil se. Národ, který neplakal, nekřičel a nezalekl se. Neutíkal. Nevzdal se. A nezapomněl,“ uvedl Zelenskyj v předem natočeném projevu před Památníkem nezávislosti v centru Kyjeva.

„Co je pro nás konec války? Říkali jsme: Mír. Nyní říkáme: Vítězství,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý prezident v emotivním projevu.

Zelenskyj zdůraznil přitvrzující se válečný postoj Ukrajiny, který je proti jakémukoli kompromisu, jenž by Moskvě umožnil zajistit si územní zisky, včetně oblastí na východě a jihu země, které invazní jednotky během půl roku dobyly. „Donbas je Ukrajina. A my ho vrátíme, ať už bude cesta jakákoli. Krym je Ukrajina. A my ho vrátíme. Ať už bude cesta jakákoli,“ prohlásil prezident.

„Rusko nám před šesti měsíci vyhlásilo válku. Po celé Ukrajině se 24. února ozvaly výbuchy a střelba... 24. února nám řekli: Nemáte šanci. 24. srpna říkáme: Šťastný Den nezávislosti, Ukrajino! Za těch šest měsíců jsme změnili dějiny, změnili jsme svět a změnili jsme se sami,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinci nyní podle svého prezidenta přesně vědí, kdo je jejich „bratr a přítel“ a kdo není „ani náhodný známý“. „A celý svět zjistil, kdo jsou Ukrajinci. A co je Ukrajina. Nikdo už nebude říkat: Je to někde vedle Ruska,“ poznamenal Zelenskyj.

Ukrajinci si podle něj začali vážit sami sebe. „Pochopili jsme, že navzdory jakékoli pomoci a podpoře, nikdo jiný než my nebude bojovat za naši nezávislost. A sjednotili jsme se,“ uvedl prezident. „Ještě jsme neměli (systémy) HIMARS, ale měli jsme lidi ochotné zastavit tanky holýma rukama. Nebyli připraveni uzavřít pro nás nebe, ale měli jsme lidi ochotné krýt svou rodnou zemi sebou samými,“ pokračoval Zelenskyj.

Prohlásil rovněž, že jeho vlast dala světu novou naději, že spravedlnost zcela „neopustila náš cynický svět“. „A stále v něm nevítězí síla, ale pravda. Ne peníze, ale hodnoty. Ne ropa, ale lidé,“ dodal. Ukrajina podle Zelenského rovněž semkla dosud nejednotný svět a oživila Evropu, která mimo jiné zavádí tvrdé sankce. V učebnicích světových dějin se jednou bude psát o době, kdy „demokracii opět narostly zuby,“ domnívá se Zelenskyj.

Ukrajina si dnes připomíná 31. výročí své nezávislosti a zároveň je to přesně půl roku od okamžiku, kdy ruská invazní vojska tuto zemi napadla. Ukrajinské úřady se dnes obávají zesílených ruských útoků. Po několika dnech opakovaných varování před možností ruských raketových úderů na velká města byly dnes ulice v centru Kyjeva nezvykle prázdné, poznamenala agentura Reuters.

Ruská vojenská agrese na Ukrajině je válečným terorem, který ale země díky odvaze a pomoci přátel včetně Němců překoná. Dnes to v projevu k ukrajinskému Dni nezávislosti a k šesti měsícům od začátku invaze prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Ukrajinci si podle něj mohou být jistí, že srdce Němců zůstávají otevřená a že německá podpora Ukrajině bude pokračovat, dokud to bude třeba. Projev kancléř zakončil zvoláním ‚sláva Ukrajině‘ v ukrajinštině.

„Naše srdce jsou s těmi, kteří každý den musí za ruský válečný teror platit svými životy, kteří jsou každý den mrzačeni, a jsme s těmi desítkami nevinných žen, mužů a dětí, kteří každý den utrpí zranění. I dnes. Truchlíme s těmi, kteří ztratili kamarády a rodinné příslušníky,“ řekl Scholz. Dodal, že Ukrajina si dnes připomíná vyhlášení nezávislosti, ale místo oslav a radosti zemi halí temný stín války. „Je to přesně šest měsíců od začátku války,“ řekl.

„Nikdy nezapomenu na svou návštěvu Irpině,“ řekl kancléř. Ukrajinu navštívil v červnu, kdy si prohlédl i Irpiň nedaleko Kyjeva. V tomto městě, podobně jako v Buči, se po ruském obsazení odehrály masakry civilistů.

Scholz zdůraznil, že vojenská, finanční, hospodářská a humanitární pomoc Ukrajině bude pokračovat, dokud to bude třeba. „Budeme pokračovat ve výcviku ukrajinských vojáků na nejmodernějších evropských zbraňových systémech, budeme pokračovat v (protiruských) sankcích, budeme pomáhat finančně a pomůžeme obnovit zničená města a vesnice,“ řekl.

Kancléř uvedl, že ve čtvrtek se setká s ukrajinskými vojáky, kteří se v Německu cvičí na samohybných protileteckých systémech Gepard, které ukrajinská armáda dostane. Řekl rovněž, že na konci října v Berlíně společně s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou uspořádá mezinárodní konferenci o obnově Ukrajiny.

„Naše hranice a naše srdce zůstávají otevřená pro všechny, kteří před ruským terorem musí utíkat,“ řekl kancléř. Připomněl, že Německo přijalo takřka jeden milion válečných běženců. „Na 150 000 ukrajinských dívek a chlapců u nás chodí do školek a škol. Vím, jak je bolestivé odejít z vlasti a nechat v zemi své blízké. Vězte, že jste u přátel a že jste srdečně vítáni. Německo stojí pevně na straně Ukrajiny,“ prohlásil.

Podle Scholze brání Ukrajina vše, co Evropu činí Evropou. „Svobodu, právní stát, pluralitu a demokracii,“ řekl. Ukrajincům vzkázal, že mají pevné místo ve svobodné Evropě a jako budoucí člen Evropské unie.

„Svoboda a demokracie ve sjednocené Evropě jsou mnohem silnější než ruský zpátečnický imperialismus. Vaše země temné stíny války vyžene, protože je silná a statečná a protože má přátele v Evropě a po celém světě. Jsme hrdí, že jsme těmi přáteli,“ řekl Scholz. „Slava Ukrajini (Sláva Ukrajině),“ dodal na závěr projevu.

Ve svém vystoupení Scholz nezmínil, že invaze na Ukrajinu je válkou ruského prezidenta Vladimira Putina, jak dlouhodobě říká. Naopak dvakrát přirovnal ruskou vojenskou agresi k teroru. Spojování války výhradně s Putinem odmítá dosluhující ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk. „Je mi líto, že komentáře o Putinově válce slyším i od německé vlády,“ řekl v pondělí velvyslanec. „Není to jen Putinova válka, je to válka, kterou vedou Rusko a ruský režim,“ zdůraznil. Dodal, že masakry civilistů v Buči nenařídil Putin, ale provedli je konkrétní vojáci, kteří mohli nechat obyvatele odejít.

