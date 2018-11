Ukrajinci zakázali vstup do země ruským mužům od šestnácti do šedesáti let, do Donbasu nesmí nikdo cizí

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Ukrajina během válečného stavu nebude vpouštět na své území ruské muže ve věku od 16 do 60 let, oznámil v pátek náčelník pohraniční služby Petro Cygykal. Výjimku mohou představovat pouze cesty s humanitárním účelem, nebo například cesta na pohřeb, dodal Cygykal podle listu Ukrajinska pravda. Moskva by podle ruských zákonodárců neměla na opatření Kyjeva reagovat recipročně. Kyjev také zakázal všem cizincům vstup na území, které je na východě Ukrajiny pod kontrolou separatistů.

"Na přechodech je prováděna zesílená kontrola. K dnešnímu dni je omezen vjezd cizinců, především občanů Ruské federace. Je zakázáno vpouštět (na Ukrajinu) ruské občany mužského pohlaví ve věku od 16 do 60 let," řekl generál Cygykal na poradě o posílení obranyschopnosti země s účastí hlavy státu, vysílané v televizi. Dodal, že žádné omezení se nevztahují na cestování Ukrajinců. Cygykal podle deníku souhlasně pokývl na otázku prezidenta Petra Porošenka, zda toto opatření má Rusům zabránit vytvářet na Ukrajině "jednotky soukromých armád, které v podstatě představují ozbrojené síly Ruské federace, a znemožnit jim operace, které se pokoušeli podniknout v roce 2014". Ukrajinské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že v souvislosti s vyhlášením válečného stavu zakázalo vstup všech cizinců na území obsazená donbaskými vzbouřenci. Opatření se netýká členů monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a pracovníků Červeného kříže. Rusko by nemělo odpovídat Ukrajině na zákaz vstupu ruských občanů, míní senátor Konstantin Kosačov. "Jsem přesvědčen, že odvetná opatření v tomto duchu bychom neměli přijmout. Neválčíme s Ukrajinou. A lidé by měli vědět, kdo je autorem takových iniciativ - do budoucna, až začnou zjišťovat roli každé osoby ve zhoršení vztahů mezi námi," řekl Kosačov agentuře TASS. Ukrajinský zákaz je podle něj "povýtce propagandistický čin Kyjeva, který potřebuje za každou cenu dokázat existenci nějakých agresivních záměrů Ruska vůči Ukrajině a podporovat napjatou situaci v zemi". ČTĚTE TAKÉ: Je námořní incident předzvěstí nové války? Rusko na jaře 2014 - po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče - anektovalo Krym a v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny vypukl konflikt s proruskými separatisty. Za čtyři roky si vyžádal více než 10 tisíc mrtvých. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory povstalců, Moskva to popírá. Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem se stupňuje od nedělního incidentu u Kerčského průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s jejich posádkami. Při tomto prvním ozbrojeném střetu Rusové zranili tři Ukrajince. V reakci na incident Ukrajina vyhlásila na 30 dnů válečný stav v deseti pohraničních či příbřežních oblastech z obavy ze "skutečné války" s Ruskem, jak v úterý varoval prezident Porošenko. Ten ve čtvrtek hovořil o blíže neupřesněných restrikcích, které se Ukrajina vůči Rusům chystá zavést. Související články Rusko popřelo blokádu azovských přístavů, dle Merkelové může za zhoršení situace Putin

Na zadržených lodích byli i kontrarozvědčíci, první ukrajinský námořník je ve vazbě

Ukrajinský parlament schválil výnos o válečném stavu

čtěte dále: Vláda kašle na Husákovy děti