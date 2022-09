Ukrajinci dobyli zpět 2500 kilometrů čtverečních na severu země

Ukrajinští vojáci v charkovské oblasti bojují s menšími neorganizovanými skupinami ruských vojáků, které zaskočil jejich rychlý útok na Kupjansk a Izjum, informuje na svém webu americký Institut pro studium války (ISW).

ISW na to usuzuje z přílivu snímků ruských válečných zajatců za posledních 48 hodin. Podle institutu už ukrajinské jednotky v oblasti dobyly zpět na 2500 kilometrů čtverečních.

NEW: #Ukrainian forces have captured an estimated 2,500 square kilometers in #Kharkiv Oblast in the Kharkiv area counteroffensive as of September 9. /1



— ISW (@TheStudyofWar) September 10, 2022

Ukrajinští vojáci se snaží narušit ruské pozemní trasy, po kterých na Ukrajinu přichází ruské posily, jejich vybavení a zásoby. Rusové, jak ukazují satelitní snímky, na frontovou linii mezi Charkovem a Izjumem urychleně vysílají nové jednotky ve snaze postup Ukrajinců zastavit, píše ISW.

Ruské ministerstvo obrany a ruská státní média zveřejnila záběry vojenských konvojů mířících směrem na Charkov. O úspěších Ukrajinců ale neinformují.

Britská vojenská rozvědka píše, že ukrajinské armády se podařilo postoupit až 50 kilometrů za frontovou linii na území, které od začátku invaze letos v únoru drželo Rusko.

Postup v nepříliš obsazeném sektoru podle ní Rusko překvapil. Jednotky okolo Izjumu se ocitají v čím dál tím větší izolaci.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 September 2022



https://t.co/87pwGSujtp



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 10, 2022

Na sociálních sítích se v sobotu začínají šířit záběry ukrajinských vojáků v centru Kupjansku. Kupjansk je pro Rusko významným strategickým bodem. Přes město nedaleko ruských hranic proudí zásobování na frontu na Donbasu.

Na ruských kanálech sociální sítě Telegram zase narůstá počet zpráv informujících, že ukrajinské jednotky ovládly Izjum a Rusové se stahují.

„S pokračujícími ukrajinskými operacemi v Chersonu na jihu Ukrajiny je ruská obranná linie pod tlakem na jihu i na severu,“ píše britská vojenská rozvědka.