Ukrajina se bránila dronům, sestřely hlásí také Rusové

„Ruští okupanti poslední noc podnikli další útoky na Ukrajinu, použili deset dronů Šáhed. Ukrajinská obrana zničila pět z nich,“ sdělil v ranní operační svodce ukrajinský generální štáb.

Drony mířily na 14 obcí v Charkovské, Luhanské, Doněcké a Záporožské oblasti. Dalších 110 obcí v osmi oblastech se podle štábu dostalo pod těžkou dělostřeleckou palbu ruské armády.

A shopping mall in Dnipro, before and after the "Russian world"



Russia killed 30 Ukrainians and injured over 160 in its unprecedented missile and drone attack on Ukraine on 29 December pic.twitter.com/370jeQMdrx