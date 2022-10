Ukrajina kvůli ruským útokům pozastaví vývoz elektřiny

Ukrajina kvůli dnešním útokům ruských raket na energetickou infrastrukturu od úterý pozastaví vývoz elektřiny. Na svých stránkách o tom informovalo ministerstvo energetiky. Uvedlo, že země musí nyní stabilizovat vlastní energetickou soustavu.

Ukrajina v poslední době vyvážela elektřinu podle místních médií mimo jiné na Slovensko.

„Dnešní raketové útoky, které zasáhly tepelné elektrárny a elektrické rozvodny, donutily Ukrajinu pozastavit vývoz elektřiny od 11. října 2022, aby stabilizovala svůj vlastní energetický systém,“ uvedlo ministerstvo.

Na Ukrajině se po vpádu ruských sil z 24. února kvůli bojům, útěku obyvatel do zahraničí a také kvůli propadu ekonomiky snížila spotřeba elektrické energie. V důsledku toho ji země mohla vyvážet. Kyjev ji dodával do Moldavska, Rumunska, Polska a na Slovensko. Dodávky vyrobené ve svých jaderných elektrárnách nabízela Ukrajina i Německu.

„Právě vývoz elektřiny z Ukrajiny pomohl Evropě snížit spotřebu ruských energetických zdrojů. A proto Rusko ničí náš energetický systém, zabíjí samotnou možnost vývozu elektřiny z Ukrajiny,“ řekl ministr energetiky Herman Haluščenko.

Ukrajinské ministerstvo energetiky v červnu uvedlo, že doufá, že do konce roku získá z vývozu elektřiny do Evropské unie 1,5 miliardy eur (36,8 miliardy Kč). EU představuje pro Ukrajinu od začátku války hlavní exportní trh. Podle státního energetického podniku Ukrenerho od konce června do poloviny září Ukrajina utržila na vývozu elektřiny více než čtyři miliardy hřiven (2,74 miliard Kč).

Ukrajina provozuje jaderné elektrárny sovětského typu s celkovou kapacitou přes 14 gigawattů. Největší jadernou elektrárnou na Ukrajině i v Evropě je Záporožská jaderná elektrárna, kterou ovšem v březnu obsadily ruské invazní jednotky. Mezinárodní společenství si dělá starosti, že boje v jejím okolí by mohly vést k jaderné havárii.