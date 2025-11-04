Uhodnete, kolik stupňů tehdy bylo? Listopadový teplotní rekord nepadl už 101 let
Mezi historicky nejteplejším a nejchladnějším listopadem zeje propastný rozdíl.
Teplotní rekordy vzhledem ke klimatickému vývoji padají docela často, najdou se ale i výjimky.
Patří k nim například záznam nejteplejšího listopadu, který nepadl už 101 let: Byl naměřen ve stejnou dobu, kdy zemřel Lenin a zemi vedl Tomáš Garrigue Masaryk. Řeč je o roce 1924.
1. listopadu 1924 totiž v Klatovech naměřili těžko uvěřitelných 24 °C. Což je teplota, kterou jsme letos pořádně neviděli ani během léta, natož na vrcholu podzimu.
V listopadu 1924 tak mohli lidé zvažovat plavky a pláže. Končící totalitu pak zase vyprovodil pravý opak: Brutální mráz. 29. listopadu 1989 padla rtuť teploměru ve stanici na Kvildě až k nelidským -29,1 °C.
Mezi historickými listopadovými extrémy tak zeje teplotní rozdíl 53,1 °C.
Nejvyšší průměrná teplota za celý měsíc pak byla k vidění a pocítění v roce 1963, kdy činila 6,4 °C. Nejnižší pak panovala v roce 1988: -0,4 °C.
Posledních pár let je listopad teplotně obvyklý s průměrem okolo 3 °C. Letošní by nicméně měl být o něco teplejší a ochlazení by mělo přijít až ke konci měsíce.