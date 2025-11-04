Slovenský prezident Pellegrini bude jednat v Praze s Pavlem a Babišem
4. 11. 2025 – 9:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slovenský prezident Peter Pellegrini se dnes v Praze setká se svým protějškem Petrem Pavlem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy.
Do Česka dorazí Pellegrini u příležitosti koncertu Státní filharmonie Košice v Obecním domě, s Pavlem si při té příležitosti připomenou nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.
Prezidenti by měli jednat hlavně o posílení regionální, přeshraniční, akademické a vědecké spolupráce mezi Slovenskem a Českem, ale i o možnostech zlepšení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Slavkovského formátu, který tvoří Česko, Slovensko a Rakousko.
Debata slovenského prezidenta s Babišem se podle Bratislavy zaměří na skládání nové české vlády a budoucí spolupráci obou zemí. Pellegrini minulý týden vyjádřil přesvědčení, že se po českých volbách zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi a že se po vzniku nové české vlády obnoví společné mezivládní konzultace. Ty přerušil kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky.