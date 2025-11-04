Dnes je úterý 4. listopadu 2025., Svátek má Karel
Dědictví po Aničce Slováčkové: Dělilo se 25 milionů, přítel nakonec nezůstal zkrátka

4. 11. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková

Dědictví po Aničce Slováčkové: Dělilo se 25 milionů, přítel nakonec nezůstal zkrátka
zdroj: Profimedia.cz
Dědické řízení je u konce, na láskyplného partnera se nakonec nezapomnělo.

Z dědického řízení, které řešilo pozůstalost po milované zpěvačce Aničce Slováčkové, která příliš brzy opustila tento svět, vyplynulo, že čistá hodnota pozůstalosti činila 24,8 milionu korun.

Oproti původním zprávám si je ale nerozdělili pouze otec a bratr.

Anička až do konce věřila v zázrak a vítězství nad ohavnou chorobou, dva měsíce před smrtí si proto s přítelem Matějem vzala hypotéku a pořídila si chatu se zahradou na Benešovsku.

Pětina této chaty připadne právě Matějovi, zbytek zdědil otec Felix Slováček.

Matěj též dále zdědil firmu Na Noc Proti Proudu, která se specializuje na pobyt v přírodě, ale s luxusem, jejíž kapitál činí necelé dva miliony korun.

Navíc zdědil také louku u Příbrami o rozloze necelých 1300 metrů čtverečních, kterou Anička koupila před dvěma lety. Stála tehdy 400 tisíc korun.

Byt na Vinohradech bude jednou patřit synovcům, do jejich zletilosti ho bude společně s penězi, které jim Anička odkázala, spravovat jejich otec a Aniččin bratr, Felix mladší.

Zbytek dědil otec: Čtyři pětiny nové chaty i polovinu chalupy v Českém ráji ale rovnou také přepsal na Felixe mladšího. Dál zdědil také firmu Anna Julie s. r. o., autorská práva na Aniččino umění, finanční zůstatky, investice a další.

Tagy:
úmrtí zpěvačka dědictví
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Jana Strážníková
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

