U soudu v kauze Dozimetr pokračuje výpověď exšéfa právního odboru DPP Kučery
30. 9. 2025 – 10:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
U soudu v kauze Dozimetr dnes pokračuje výpověď bývalého vedoucího právního odboru pražského dopravního podniku (DPP) Dalibora Kučery.
Muž už v pondělí vinu odmítl, dnes mimo jiné popisoval schůzky, kterých se zúčastnil další obžalovaný, zlínský podnikatel Michal Redl. Dotazy klade žalobce Adam Borgula, následovat budou otázky obhájců a obžalovaných. V případu rozsáhlé korupce v DPP se u Obvodního soudu pro Prahu 9 zpovídá sedm lidí.
Borgula v obžalobě tvrdí, že skupina přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle žalobce Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček obžalobu popírají. Kučeru viní Borgula z toho, že byl členem této organizované zločinecké skupiny. Navrhuje mu dva roky vězení a peněžitý trest.
Kučera na počátku dnešního jednání předložil soudu listinné důkazy. Pak pokračoval ve své výpovědi. Popisoval schůzky, kterých se Redl zúčastnil. Kučera připustil, že na schůzkách mluvil o procesech v dopravním podniku. Podotkl však, že veškeré změny, o kterých se mluvilo, by musely být schválené v rámci dopravního podniku. Muž uvedl, že účast Redla bral jako komunikační, výhodou podle něj bylo, že komunikuje s politiky. Kučera popřel, že by komukoli mimo dopravní podnik poskytoval interní dokumenty z DPP.
Kučera dnes také zopakoval, že šifrovaný telefon nepoužíval při komunikaci s dalšími obžalovanými, ale při komunikaci s advokáty. Jednoho z nich, bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce, navrhuje státní zástupce podle České televize před soudem vyslechnout.
Už v pondělí Kučera odmítl, že by se dopustil trestného činu, nebo že by věděl o činnosti zločinecké skupiny. Popřel také, že by se podílel na odvolání Lukáše Malicha z funkce vedoucího jednotky informačních technologií DPP. Malicha nahradil další obžalovaný Luděk Šteffel, který podle Borguly se skupinou spolupracoval.
Spolu s Redlem bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.
Další z obžalovaných, podnikatel Pavel Kos, se k trestné činnosti minulý týden přiznal. Soud přijal jeho prohlášení viny a část případu, která se ho týká, bude řešit samostatně.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Nejpřísněji potrestat navrhl Borgula Redla, Kosa a Hlubučka. Žádá, aby je soud poslal na deset, respektive osm let do vězení.