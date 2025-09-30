Postava jako z magazínu a energie na rozdávání: Kam herečka schovala svých 50 let?
30. 9. 2025 – 12:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Už dávno neplatí, že vám padesátka vezme formu ani energii. Herečka Alice Bendová shodila 17 kilogramů a nechala si odsát tuk v problematických partiích — výsledek? Postava jako z magazínu. V rozhovorech přiznává, že tajemství spočívá v kombinaci pravidelného pohybu, chytře nastavené stravy a cílených estetických zákroků.
V době, kdy trochu každý fotí svoje snídaně a cvičení, má Alice Bendová jeden zásadní rozdíl: působí tak, že i když vstoupila do padesátky, její tělo i energie vypadají, jako by věk zastavil. Na sociálních sítích sdílí snímky z dovolených, z bazénu, z tréninků a sledující na ně reagují s obdivem: „Jak to dělá?“ „Vypadá úžasně!“ A ona přiznává — není to jen genetikou, ale i cíleným úsilím.
Hubnutí s cílem: kolik a jak
Alice Bendová v rozhovorech opakovaně říká, že zásadní bylo jediné – opravdu se rozhodnout. V dubnu 2024 si podle svých slov řekla „dost“ a nastavila si nový režim. V té době vážila 77,5 kilogramu při výšce 170 cm. Během následujících měsíců se jí podařilo shodit postupně nejprve přes deset kilo a nakonec celkem až 17 kilogramů. Sama však přiznává, že nejtěžší jsou právě poslední kila – tělo se brání, hubnutí se zpomaluje a vyžaduje větší disciplínu.
Klíčové principy, které herečka zdůrazňuje:
- omezit sacharidy, hlavně ve večerních hodinách
- rozdělit si jídlo do menších porcí
- vyhnout se přejídání – sama připouští, že občas sklouzla k „přežírání“
- zařadit pravidelný pohyb a vyvážit aktivní dny s těmi odpočinkovými
Estetické zákroky — otevřeně a bez studu
Alice Bendová se netají tím, že estetické zákroky jsou pro ni doplňkem k vlastnímu režimu. Sama říká, že není důvod se za ně stydět, protože mohou ženám dodat sebevědomí a pomoci tam, kde už nestačí jen cvičení nebo dieta.
Otevřeně přiznává, že si nechala odsát tuk na bocích – právě v partii, se kterou si dlouho nevěděla rady. Kromě toho pravidelně využívá botox, aby si udržela hladší čelo a méně výrazné mimické vrásky.
Estetické zásahy ale nevnímá jako něco „za hranou“. Sama je bere spíš jako pomoc přírodě a součást péče o sebe. Do budoucna navíc uvažuje i o modelaci prsou nebo úpravě očních víček, i když zdůrazňuje, že nechce nic přehánět.
Jak jí to sluší a co říkají lidé
Výsledky mluví samy za sebe: na sociálních sítích sklízí komentáře obdivu, zdůrazňují její postavu, vyváženost, zdravě vypadající pokožku a hlavně energii, která z fotek vyzařuje. V některých článcích se uvádí, že se „moc těší ze života“ a že změna jí přinesla nejen lepší vzhled, ale i větší sebevědomí a fyzickou svěžest.
Navíc je tu i zajímavý detail, který sama zmínila, že má dnes „52 kostek másla“. Tím myslela dobře vyvinuté břišní svalstvo, které si udržuje, a na něž upozorňuje ve svých výrocích.
Její přístup působí důvěryhodně proto, že neslibuje zázraky za týden, ale mluví o dlouhodobé práci, schopnosti říci „ne“ sobě samé (nepřejídat se), i přiznání, že bez podpory klinických zákroků by některé změny byly obtížné.
Kontroverze a kritika
Jak už u osobních proměn bývá, i zde se objevily hlasy pochybností. Například v roce 2025 byl článek, který uváděl, že někteří sledující tvrdí, že Alice používá „zázračné injekce“ (srovnatelné s léky pro hubnutí), aby vysvětlili její rychlé úbytky váhy. Alice to však rázně odmítla a poukázala na to, že u ní hraje roli i zdravotní stav (například hormony) a že injekce by v jejím případě nebyly vhodné.
Tato diskuse podtrhuje, že přikládat každému úbytku váhy dramatickou proceduru je risk, ale v jejím případě je veřejně doloženo, že zákroky (liposukce, botox) skutečně podstoupila.