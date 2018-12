Týden po tragédii: Horníci se vrátili do práce, rodinám obětí lidé poslali už přes tři miliony

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Přesně týden po tragické explozi metanu se horníci Dolu ČSM ve čtvrtek ráno poprvé vrátili do práce. Někteří uvedli, že mají větší obavy, než obvykle. Neštěstí před týdnem nepřežilo 13 lidí. Dalších 10 bylo zraněno - dva stále zůstávají v péči popáleninového centra Fakultní nemocnice v Ostravě a jejich stav se prý během posledních dní nezměnil.

Vážněji zraněný muž má hluboké popáleniny na polovině těla a je v umělém spánku. Podle mluvčí nelze předpokládat, že by se jeho zdravotní stav nějak razantně změnil ze dne na den. "Jeho léčba bude dlouhodobá," řekla mluvčí ostravské fakultní nemocnice Naďa Chattová.

Také podle primáře oddělení rekonstrukční chirurgie Ladislava Petráše se celkový stav popáleného muže příliš nemění. "Samozřejmě probíhají neustále nějaké menší kroky, jež jsou podmíněné každodenními drobnými změnami zdravotního stavu, které nás naplňují velmi opatrným optimismem. Pacient je neustále monitorován a probíhá intenzivní terapie. Na prohlášeni o tom, zda se něco lepší, je ale v tuto chvíli příliš brzo," uvedl Petráš.

Druhý ze zraněných je ve stabilizovaném stavu na standardním pokoji. "Komunikuje s lékaři, kteří ale neřeší pouze popáleniny, které má na zhruba deseti procentech těla, ale i jiná zranění, které muž při neštěstí utrpěl," uvedla mluvčí. Doplnila, že o oba zraněné muže se aktivně zajímají jejich rodiny.

Kdy dojde na odškodné?

"Do práce se jde špatně, je to tragédie. Člověk sem víceméně s tím rizikem chodí," řekl jeden z horníků, kteří dnes ráno přišli znovu do práce. Přiznal, že už i uvažoval o změně zaměstnání. Vše podle něj ukáže budoucnost.

"Je to takový nepříjemný pocit, každý má strach. Uvidíme, co bude dneska," uvedl další z pracovníků ranní směny. Všichni o čtvrtečním výbuchu hovoří jako o obrovské tragédii. "Je to těžká práce. Nemám slov, je to těžké. Havíři sfárají a nevědí, jestli vyfárají," připomněl další z horníků každodenní riziko, s nímž vstupují do podzemí.

"Těžba byla obnovena, v té první vlně nastoupilo do práce tady na Dole ČSM Sever 370 zaměstnanců. V průběhu dne se tady vystřídá dalších asi 600 lidí, protože u nás je šestisměnný provoz. Provoz na Dole ČSM byl dnešním dnem normálně obnoven," řekl ve čtvrtek mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Podle něj se v podzemí stále pracuje na dotěsňování hrází.

"To znamená, že záchranáři v podzemí skutečně ještě dělají poslední práce proto, aby ty hráze byly pevné. V následujících dnech a týdnech se zde budou prostřednictvím sond odebírat vzorky, které budou následně vyhodnocovány. Teprve pak bude možno hráze otevřít, a to na základě povolení obvodního báňského úřadu a dělat další práce na rekognoskaci terénu a pak teprve bude možno na povrch přenést ostatky těch zbývajících devíti horníků," řekl Čelechovský. Podle něj je vše určitě otázkou několika týdnů.

"Deklarovali jsme, že do konce roku chceme hlavně pomoci s nějakou sociální výpomocí zaměstnancům. Bohužel jsou zavřeny banky, to znamená, že dnes nebo zítra vyplatíme dvěma zaměstnancům OKD sociální výpomoc, tedy pokud o ni budou mít zájem. Předpokládáme, že na počátku nového roku nebo v nejkratších možných termínech začneme s vyplácením odškodného pro zbývající hornické rodiny. Tady už se jedná řádově o několikasettisícové odškodné," doplnil mluvčí.

Rodinám obětí lidé poslali už více než 3,5 milionu korun. Ještě ve středu bylo na účtech asi 740 tisíc korun. Jedno konto spravuje Spolek Svatá Barbora, peníze přerozdělí mezi sirotky. Druhé konto zřídila Nadace OKD, peníze ze sbírky pomohou všem rodinám pozůstalých bez ohledu na to, zda v nich jsou děti.

Oblast 29. sloje, kde explodoval metan a následně tam vypukl požár, byla uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi. Uzavřený prostor má rozlohu přibližně 500 krát 500 metrů.

Výbuch metanu otřásl podzemím dolu ve čtvrtek odpoledne. Na povrch se záchranářům podařilo dostat zpočátku jen tělo jedné oběti. Další tři těla vyprostila šestičlenná četa záchranářů v neděli, která na místě neštěstí dělala předběžný průzkum. Zbývajících devět těl v dole zůstane ještě nějakou dobu.