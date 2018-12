OKD odmítá obvinění v případě výbuchu v dole

AKTUALITA - Aktuality autor: vac

Vedení těžební společnosti OKD odmítlo obvinění, že čidla na metan v podzemí Dolu ČSM na Karvinsku, v němž ve čtvrtek po výbuchu metanu zemřelo 13 lidí, byla záměrně nefunkční. Obvinění dnes vznesl otec jednoho z mrtvých polských horníků. Podle něj se čidla úmyslně něčím zakrývala, aby nedocházelo k omezování těžby při vyšších koncentracích plynu. Mluvčí OKD Ivo Čelechovský to odmítá.

"Nic takového nemáme potvrzeno. Zjišťovali jsme to u horníků, kteří fárají desítky let. Proč by horníci takto dobrovolně ohrožovali svou bezpečnost?" řekl Čelechovský. S tím souhlasí i mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek. Podle něj by byli horníci sami proti sobě.

Čelechovský odmítl jako spekulace také tvrzení jednoho z horníků, který řekl, že se čidla úmyslně instalují nízko u země, aby neměřila nejvyšší koncentrace metanu. Horník, který dnes přišel na vrátnici dolu, nechtěl říct ČTK své jméno a odůvodnil to obavami ze ztráty práce. "Největší koncentrace metanu jsou u stropu. Dole jsou nižší, tak se dávají čidla tam. Je na nás vyvíjen tlak. Musí se těžit. Když nesplníme normy, přicházíme o peníze," řekl ČTK.

Mluvčí České báňské správy Bohuslav Machek ČTK řekl, že se v minulosti nic podobného jako zakrývání čidel nepotvrdilo. "V roce 2015 jsme vyšetřovali také tragický výbuch metanu v Dole Paskov. Žádné podobné indicie nemáme. Z minulých vyšetřování nic takového nevzešlo," uvedl.

Podle něj existuje několik způsobů, jak se mohl metan ve vysoké koncentraci v dole nahromadit. Přesnou příčinu ale budou moci experti určit po ohledání místa tragédie. Důvodem výronu metanu mohlo být například uvolnění velkého množství uhlí nebo otevření taverny, v níž by byl nahromaděn.

"V bezpečnostních předpisech máme jako limitní koncentraci jedno procento metanu v ovzduší. A dolní mez výbušnosti metanu se pohybuje kolem 4,5 procenta," dodal. Průměrná koncentrace metanu v atmosféře se podle dostupných informací pohybuje kolem 0,0002 procenta.

Zaměstnanci obvodního báňského úřadu podle něj dorazili na místo hned ve čtvrtek večer. "Zkontrolovali přijatá opatření, zajistili provozní dokumentaci, která popisuje, jak se mělo v daném místě pracovat, a přihlížejí likvidačním pracím," uvedl. Potvrdil, že v dole jsou čidla, která hodnotu metanu měří. Spekulovat, zda například z nějakého důvodu byla mimo provoz, nechtěl. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) dnes ČTK řekl, že podle něj žádné z čidel v dole zvýšené koncentrace metanu nehlásilo.

Metan explodoval v severní části Dolu ČSM ve čtvrtek odpoledne. Výbuch a následný požár nepřežilo 13 horníků. Dalších deset utrpělo zranění. Těla obětí, až na jedno, jsou stále v podzemí. U některých záchranáři znají přesnou polohu. Došli k nim, ale nemohli je transportovat na povrch.