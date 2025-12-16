Stovky lidí žijí na ostrově velikosti fotbalového hřiště a užívají si pohodu a klid
16. 12. 2025 – 15:31 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ostrov menší než fotbalové hřiště, na kterém žijí stovky lidí namačkaných jeden vedle druhého. Santa Cruz del Islote v Karibiku ukazuje, že i na extrémně stísněném prostoru může vzniknout fungující komunita, kde je domov víc než pohodlí.
Santa Cruz del Islote je ostrov, který na mapě skoro přehlédnete. Přesto se o něm mluví po celém světě jako o jednom z nejhustěji osídlených míst planety. Na ploše zhruba jednoho hektaru tu žijí stovky lidí, v domech nalepených jeden na druhý, bez zeleně, bez silnic a bez prostoru, který by moderní člověk považoval za samozřejmost. A přesto tu existuje fungující komunita, která drží pohromadě už po generace.
Ostrov leží v Karibském moři u severního pobřeží Kolumbie a patří do souostroví San Bernardo. Od pevniny je vzdálený zhruba dvě hodiny plavby lodí, nejčastěji z přístavu Cartagena. V okolí jsou desítky dalších ostrůvků, některé obydlené, jiné zcela opuštěné nebo využívané pro turistiku. Santa Cruz del Islote je mezi nimi výjimečný tím, že je extrémně malý, ale zároveň neustále plný života.
Jak vzniklo místo, kde dnes žijí stovky lidí
Ještě v 19. století byl Santa Cruz del Islote neobydlený korálový ostrůvek. Rybáři z okolních oblastí ho využívali jako dočasné útočiště. Přespávali tu hlavně proto, že na pevnině i větších ostrovech bylo více komárů, nebezpečných zvířat a tropických nemocí. Na otevřeném ostrůvku foukal vítr a noc byla paradoxně bezpečnější.
Postupem času začali rybáři zůstávat déle. Přiváželi kameny, dřevo a později i beton, aby si vytvořili stabilní základnu. Ostrov se tak doslova zvětšoval lidskou prací. Každý nový dům znamenal další navršený kus země. Stavělo se bez architektonických plánů, jednoduše tam, kde se zrovna našlo místo. Výsledkem je chaotická, ale funkční struktura, která připomíná spíš včelí úl než klasickou vesnici.
Dnes má ostrov desítky domů, většinou dvoupatrových, aby se ušetřilo místo. Uličky mezi nimi jsou tak úzké, že se lidé často musí vyhýbat bokem. Stromy a zeleň tu prakticky neexistují, protože by zabíraly příliš cenný prostor.
Život bez soukromí a s mořem za zdí
Každodenní život na Santa Cruz del Islote je jednoduchý, ale náročný. Většina obyvatel se živí rybolovem. Brzy ráno vyplouvají na moře a vracejí se s úlovkem, který buď snědí, nebo prodají na pevnině. Moře je tu hlavním zdrojem obživy, ale také rizikem. Špatné počasí může na několik dní zastavit přísun jídla i vody.
Pitná voda se na ostrov dováží lodí. Elektřina tu dlouho nebyla vůbec, dnes funguje jen omezeně díky generátorům a solárním panelům. Spotřeba se pečlivě hlídá a výpadky jsou běžnou součástí života. Kanalizace je velmi jednoduchá a vyžaduje neustálou údržbu, protože jakákoli porucha se okamžitě projeví na celém ostrově.
Soukromí je luxus, který si tu nikdo nemůže dovolit. Všichni se znají, všichni o sobě vědí téměř všechno. Děti si hrají společně, dospělí sdílejí starosti i radosti. To, co by ve městě vedlo ke konfliktům, tady často posiluje vztahy. Lidé jsou na sobě závislí víc než kdekoliv jinde. Na ostrově funguje malá škola, kde se učí základní vzdělání. Starší děti často musí za dalším studiem odjet na pevninu, což je pro mnohé rodiny těžké rozhodnutí. Zdravotní péče je omezená a vážnější případy se řeší převozem lodí do nemocnic na pevnině.
Přesto je Santa Cruz del Islote známý velmi nízkou kriminalitou. Dveře domů se často nezamykají, cizí člověk je okamžitě vidět a komunita funguje jako přirozený dohled. Konflikty se řeší spíš rozhovorem než násilím. Proč lidé na ostrově zůstávají, i když by mohli odejít, je otázka, kterou si kladou hlavně návštěvníci. Odpověď je jednoduchá i složitá zároveň. Pro místní je to domov. Mají tu rodiny, historii, vzpomínky a moře, které je živí. Na pevnině by je čekala chudoba, nejistota a anonymní život bez jistoty práce.
Santa Cruz del Islote tak není jen geografickou kuriozitou nebo exotickou zajímavostí. Je důkazem toho, že lidská společnost dokáže fungovat i v extrémních podmínkách, pokud má silné vazby a společná pravidla. Ukazuje, že kvalita života není vždy daná velikostí prostoru, ale tím, jak se lidé dokážou přizpůsobit a držet při sobě.