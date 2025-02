Trump převzal rétoriku Ruska. Tvrdí, že Ukrajina začala válku a Zelenský nemá podporu

Americký prezident Donald Trump nepravdivě naznačuje, že za ruskou agresi na Ukrajině může Kyjev, píší některá americká média po tiskové konferenci, při které šéf Bílého domu vyostřil svou kritiku na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Trump mimo jiné uvedl, že Ukrajina by měla uspořádat nové volby, a přišel s nepodloženým tvrzením, že Zelenskyj je ve své zemi velmi nepopulární.

"Co se týče pana Trumpa, Rusko není zodpovědné za válku, která devastuje sousední zemi," komentuje slova amerického prezidenta deník The New York Times. "Místo toho naznačuje, že za ruskou invazi může Ukrajina. Poslouchat Trumpovy úterní výměny s reportéry o konfliktu znamenalo slyšet verzi reality, která by byla pro někoho na Ukrajině naprosto cizí," pokračuje list.

Trump při svém vystoupení na Floridě odmítl kritiku toho, že Kyjev neměl zástupce na úterních americko-ruských jednáních v Saúdské Arábii. "Dnes jsem slyšel 'No, hele, nebyli jsme pozvaní'. Jako, byli jste tam tři roky. Měli jste to ukončit... Neměli jste to nikdy začínat, mohli jste se dohodnout," prohlásil.

Téměř tři roky trvající válku rozpoutalo Rusko, když na konci února 2022 zahájilo invazi na východě a severu Ukrajiny. Rusko i v těchto dnech pokračuje ve snaze dobývat další ukrajinské území a dál podniká vzdušné útoky hluboko za frontou. Ukrajina se dosud invazi bránila i za výrazné americké podpory, tu však současný šéf Bílého domu dlouhodobě zpochybňuje. Neustále mluví o tom, že válku je potřeba ukončit, jeho představy o mírovém uspořádání však nejsou příliš jasné.

Web Politico označil Trumpovo úterní vyjádření za jeho dosud nejtvrdší kritiku na adresu Ukrajiny. Trump ve svých prohlášeních nikdy neoznačuje Rusko za agresora a již v minulosti naznačoval, že za válku alespoň částečně viní Ukrajinu. "Nikdy neměl tu válku nechat začít," řekl o Zelenském v jednom rozhovoru ještě před loňskými prezidentskými volbami v USA.

Nyní svou kritiku nový šéf Bílého domu vystupňoval v době, kdy jeho vláda zahajuje jednání s ruskými představiteli ohledně možné cesty k ukončení války na Ukrajině. Trumpova administrativa přitom už dala najevo, že Ukrajina se podle ní bude muset smířit s územními ztrátami a nemůže počítat s členstvím v NATO. Nová Trumpova slova podle zpravodajského webu Axios jen prohloubí obavy spojenců Kyjeva, že Washington se před možným vyjednáváním o míru přidává na stranu Moskvy.

Přispívají k tomu i vyjádření ohledně konání nových voleb na Ukrajině, což souvisí s ruským stanoviskem, že Zelenskyj není legitimní hlavou státu. "Není to jen věc Ruska," reagoval Trump. "Je to něco, co přichází ode mě a přichází taky od mnoha dalších zemí," dodal.

Šéf Bílého domu kromě toho uvedl, že popularita Zelenského klesla na čtyři procenta, což zahraniční zpravodaj listu The Wall Street Journal Yaroslav Trofimov označil za "naprosto vymyšlený" údaj. V prosincovém průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS) vyjádřilo důvěru v prezidenta 52 procent ukrajinských respondentů. Trump dále prohlásil, že je "hrubě nekompetentní", nebylo ovšem zcela jasné, zda mluví o Zelenském nebo o svém předchůdci Joeu Bidenovi.

S dalším výpadem mezitím přišel nejbohatší muž planety Elon Musk, který se stal jedním z nejbližších Trumpových poradců. Na příspěvek na sociální síti X, podle kterého Zelenskyj "nechce mír", nýbrž "peníze a moc", zareagoval emotikonem, který signalizuje naprostý souhlas.