Konečně štěstí? Známá zpěvačka překonala utrpení a našla novou lásku

Už by bylo na čase – zpěvačka trpěla ve vztahu, o němž všichni krom ní samotné věděli, že nemůže skončit dobře.

Zpěvačka Michaela Nosková na docela dlouhou dobu uvízla v nepříliš ideálním vztahu s fitness trenérem Jindřichem Čandou. Zamilovaná nejdřív neviděla a později odmítala vidět toxicitu vztahu: „Zamilovala jsem se, dala jsem si ho na piedestal a cokoliv, co mi potom říkalo moje okolí, tak jsem nechtěla slyšet. Když se pak začnou postupně dít různé věci, tak je omlouváte, a pak to dojde do fáze, že si za to můžete sama,“ popsala Míša pro server Novinky.

„V jednu chvíli jsem si řekla dost, a to si myslím, že u mě přišlo. Druhá věc je, že jsem nechtěla jít úplně do toho, že by to dopadlo tak, že by policie nezahájila trestní stíhání, takže jsem určitě čekala i na to, jak to dopadne. Byla tam prostě souhra okolností, kdy jsem si řekla, že už prostě nemůžu, už potřebuji mluvit,“ řekla ještě pro magazín eXtra.cz.

Temné zážitky ale, doufejme, už zůstanou jen stínem minulosti a nepříjemnou vzpomínkou, která časem zbledne a zmizí v nenávratnu. Míša se totiž vymanila z jedovatého, nefunkčního vztahu, chvíli byla sama, ale nyní nalezla novou oporu a lásku. Její nový partner je profesionální fotograf Jan Kolman.

Nový pár sdílel vášeň a rozkvétající štěstí na sociálních sítích: „Někdo to tušil, někdo věděl a teď už teda ofiko. Známe se dlouho, ale to první rande jsme měli 13. 12. 2024 a od té doby to je ta nejbáječnější jízda v mým životě! Miluju Tě,“ komentoval fotograf jejich společný snímek na Facebooku.

„Já k tomu nechci nic víc říkat. Jsme. Miluji. Obdivuji. Vážím si. A těch slov by mohlo být tisíce, ale jsou naše,“ reagovala obzvlášť dojemným způsobem šťastná Míša. Nezbývá než popřát: Ať to vydrží!