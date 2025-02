Prezident Zelenskyj se opřel do proruského Trumpa: "Žije v dezinformacích"

Americký prezident Donald Trump žije v dezinformačním prostoru, prohlásil dnes na tiskové konferenci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentur Reuters a AFP.

Podle serveru The Guardian tím reagoval na Trumpovu kritiku z předchozího dne, kdy šéf Bílého domu mimo jiné uvedl, že Ukrajina by měla uspořádat nové volby, a přišel s nepodloženým tvrzením, že Zelenskyj je ve své zemi velmi nepopulární. Ukrajinský prezident mimo jiné také uvedl, že chce válku ukončit ještě letos a potřebuje proto od západních partnerů ještě letos bezpečnostní záruky.

Zelenskyj dnes hovořil o dezinformacích, které přicházejí z Ruska. "Pokud mluvíme o čtyřech procentech (popularity), viděli jsme tuto dezinformaci, chápeme, že přichází z Ruska," uvedl ukrajinský prezident. "Bohužel, prezident Trump, kterého si velmi vážíme jako vůdce amerického lidu... žije v tomto dezinformačním prostoru," řekl Zelenskyj podle AFP.

Dodal, že snaha nahradit ho v době války nebude fungovat. Reagoval tak na Trumpova slova, že popularita Zelenského klesla na čtyři procenta. Některá americká média to už dříve označila za vymyšlený údaj. Z výsledků dnes zveřejněného průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS) plyne, že Zelenskému důvěřuje 57 procent Ukrajinců, naopak 37 procent mu nedůvěřuje. Průzkum byl proveden mezi 4. a 9. únorem. Krátce po ruské invazi Zelenského podporovalo kolem 90 procent Ukrajinců.

Ukrajinský prezident dnes také prohlásil, že americký požadavek na 500 miliard dolarů (12,2 bilionu Kč) v nerostných surovinách není "seriózní rozhovor" a on nemůže Ukrajinu prodávat. Spojené státy podle Zelenského poskytly jeho zemi zbraně za 67 miliard dolarů a další podporu ve výši 31,5 miliardy dolarů.

Trump, který se do Bílého domu vrátil v lednu, nedávno v rozhovoru s televizí Fox News uvedl, že po východoevropské zemi chce vzácné kovy v hodnotě 500 miliard dolarů, aby se USA vrátila zpět podpora, kterou Washington zemi bránící se ruské vojenské agresi poskytl. Zelenskyj už o víkendu uvedl, že dohoda se Spojenými státy o ukrajinských vzácných nerostech zatím není připravena a dosavadní návrh postrádá bezpečnostní záruky pro Kyjev. Dohoda byla ústředním bodem snahy Kyjeva získat Trumpovu podporu.

List Financial Times v sobotu s odvoláním na své zdroje napsal, že ukrajinský prezident odmítl návrh Trumpovy administrativy, aby USA získaly práva na přibližně 50 procent nerostů vzácných zemin na Ukrajině. Návrh dohody podle jeho zdroje zmiňoval, že USA získají ukrajinské přírodní zdroje výměnou za minulou vojenskou pomoc a neobsahovala nic o podobné podpoře v budoucnu. Kyjev se podle listu snaží vyjednat lepší dohodu, která by obsahovala bezpečnostní záruky a chce do budoucího využívání ukrajinských přírodních zdrojů zapojit i další země, včetně států Evropské unie.

Zelenskyj dnes také podle médií upozornil, že Spojené státy pomohly ukončit izolaci ruského prezidenta Vladimira Putina, na jehož příkaz Rusko před takřka třemi roky napadlo Ukrajinu. Vyjádřil se tak den poté, co v Saúdské Arábii jednali američtí a ruští činitelé mimo jiné o ukončení války na Ukrajině. Představitelé Ukrajiny nebo zástupci Evropské unie do Rijádu pozváni nebyli. Zelenskyj rusko-americkou schůzku během své úterní návštěvy Ankary kritizoval s tím, že se při ní hovořilo "o Ukrajině bez Ukrajiny".

Ukrajinská armáda je podle jeho dnešního vyjádření dostatečně odolná a drtivá většina Ukrajinců nebude podporovat ústupky vůči Rusku. "Armáda je docela odolná a je nejodolnější v Evropě... Zaručuje nám příležitost hovořit důstojně a na stejné úrovni s ostatními partnery - spojenci či nespojenci," řekl Zelenskyj podle Reuters.

Ukrajina ovšem podle svého prezidenta potřebuje bezpečnostní záruky od západních partnerů. "Chceme bezpečnostní záruky letos, protože letos chceme ukončit válku," řekl Zelenskyj. Kyjev už dříve případnou dohodu s Ruskem podmínil získáním bezpečnostních záruk, které by Rusko odradily od další agrese v budoucnu.

Do Kyjeva dnes přicestoval zmocněnec amerického prezidenta pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg, který podle veřejnoprávní stanice Suspilne po příjezdu uvedl, že chce během své návštěvy naslouchat a chápe ukrajinskou potřebu bezpečnostních záruk.