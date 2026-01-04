Trump chce americkým firmám znovu umožnit těžbu ropy ve Venezuele
4. 1. 2026 – 6:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump chce americkým ropným společnostem znovu umožnit těžbu ve Venezuele.
Řekl to dnes na tiskové konferenci k vojenské operaci, při níž USA zajaly tamního autoritářského vládce Nicoláse Madura i s jeho ženou, kteří čelí obviněním v New Yorku.
Dosud americkým společnostem s výjimkou Chevronu těžbu znemožňují sankce. Podle Trumpa přitom i nadále zůstává v platnosti embargo na vývoz veškeré venezuelské ropy.
"Naše velmi velké americké ropné společnosti, největší na světě, tam vstoupí, utratí miliardy dolarů, opraví špatně fungující ropnou infrastrukturu a začnou vydělávat peníze pro zemi," cituje Trumpa agentura AFP.
Spojené státy za první Trumpovy vlády zavedly v roce 2019 sankce proti venezuelským vládním činitelům a státní ropné společnosti PDVSA kvůli porušování lidských práv a principů demokracie Madurovým režimem.
Pro zmírnění sankcí si kladly jako podmínku obnovení dialogu vlády s opozicí o svobodných volbách. Ten Maduro obnovil a vláda tehdejšího prezidenta Joea Bidena pak firmě Chevron a některým dalším ropným společnostem v roce 2022 vydala speciální povolení k aktivitám ve Venezuele. Trump pak loni výjimky zrušil, ale krátce nato americká vláda udělila Chevronu "zvláštní povolení", které má pomoci splatit obrovský dluh Venezuely vůči společnosti.
Bezpečnostní složky Spojených států se v prosinci v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zmocnily dvou ropných tankerů. Druhý tanker se podle USA zastavil dobrovolně a umožnil americkým silám, aby vstoupily na jeho palubu. Jak tehdy uvedla ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová, cílem bylo zasáhnout proti "nelegálním pohybům ropy podléhajícím sankcím".