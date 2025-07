Tři znamení zvěrokruhu, která se mohou těšit na letní štěstí

Komu přinesou prosluněné měsíce úspěch a kdo by měl spíš zachovat opatrnost?

Beran

Berani si tentokrát mohou vystavit ambice na štítě a hrdě s nimi kráčet kupředu: Léto bude mimořádně nakloněno plnění snů a pokud k nim přistoupíte vyzbrojeni vlastní cílevědomostí, šance na úspěšný rozvoj budou velmi vysoké.

Ohnivá znamení zpravidla dobře rezonují s teplým obdobím a Beranům se letos bude mimořádně dařit i v intimním životě. Největší příležitosti v oblasti vztahů čekejte koncem léta.

Zároveň bude ale potřeba si dát pozor na přemíru aktivity. Na svou vitalitu se většinou budete moci spolehnout, ale nic se nemá přehánět a naučit se odpočívat je také velmi důležitý prvek vyváženého a spokojeného života.

Rak

Sklony k flegmatickému vnímání reality a citlivá něha, kterou se tak často pokoušíte spíš skrývat, než abyste jí dali plný průchod, vám tentokrát otevře dveře k letním zázrakům. Mimořádná příležitost přijde velmi brzy.

Hvězdy ale příliš nepřejí dlouhotrvajícím výsledkům, pokud tak budete chtít letní štěstí lapit v pěst a udržet si ho i poté, co rozmarné a rozpustilé období skončí, bude to od vás chtít hodně snahy a sebezapření. Nemožné to ale nebude, stačí jen vytrvat.

Zkuste ale trochu omezit svou vrozenou schopnost přijímat a naslouchat. Ne všichni to s vámi budou myslet vážně a zejména okolo poloviny léta se mějte obzvlášť na pozoru: Hrozí, že budete muset čelit snaze o podvod.

Ryby

Léto bude vířící změť horoucího chaosu a vášnivé entropie, která vás dost možná zraní, odře, popálí, ale nakonec z ní vyjdete s hlavou vztyčenou, lepší, rozhodnější a silnější než předtím.

Nemusíte se bát svého nutkání snít, občas sundat nohu z plynu a ponořit se do představ, ve kterých lépe najdete sami sebe a uvědomíte si, jak se lépe postarat o své nitro, vůbec není od věci. Světy ve vaší mysli čekají, nebojte se v nich občas ztratit, pomůže to zocelit vaši duševní pohodu.

Během léta můžete také očekávat celou řadu zajímavých setkání, některá z nich s lidmi, které už jste možná odepsali a nečekali, že je ještě někdy uvidíte. Pokud máte zájem o úplně nové známosti, hodí se k nim především první třetina léta.