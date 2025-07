Mars začneme kolonizovat dříve, než myslíte!

Evropská kosmická agentura (ESA) rozvířila stojaté vody vesmírného snění. Ve své nové zprávě Technologie 2040: Vize Evropské kosmické agentury představuje neuvěřitelně ambiciózní plán – a možná i budoucnost, která je blíž, než bychom čekali. Do roku 2040 chce mít Evropa stálou přítomnost ve sluneční soustavě, včetně Marsu. Nejen sondy a roboty, ale skutečné lidské obyvatele. Ti by už za pouhých 15 let mohli opustit Zemi a začít nový život mezi hvězdami.

ESA, která sídlí v Paříži a sdružuje 23 členských států včetně Spojeného království, se netají tím, že vesmír přestává být jen hranicí – je to nové území k obývání. A právě na tomto území plánuje vytvořit tzv. vesmírné oázy: obří kupolovité struktury na oběžné dráze, Měsíci i Marsu, které nabídnou lidem pohodlné a bezpečné prostředí pro život. Tyto bílé kopule budou postaveny z materiálů odolných vůči kosmickému záření, vybavené skleníky s prosklenými stropy a technologií pro výrobu energie a vody.

zdroj: Profimedia.cz

Marťanské farmy a města pod kupolemi

Nejde jen o přežití – ESA mluví o skutečném životě mimo Zemi. V těchto vesmírných oázách budou obyvatelé pěstovat potraviny jako brambory, rajčata, rýži, houby nebo listovou zeleninu. To vše bez nutnosti zásobování ze Země. Habitaty mají být plně soběstačné – energeticky, potravinově i technologicky. Zní to jako science fiction? Možná, ale ESA pracuje s konkrétními technologiemi, které jsou už dnes ve vývoji.

Podle plánů ESA budou mít obyvatelé těchto kolonií k dispozici spánkové moduly, pracovní stanice, jídelny, relaxační zóny i laboratoře. A to není vše – počítá se i s těžbou surovin na Marsu a v okolních asteroidech. Místo abychom tam vozili materiál ze Země, budou se budoucí kolonie stavět z místních zdrojů. Suroviny z asteroidů by mohly sloužit jako stavební kámen budoucích základen – a dokonce i pro výrobu vesmírných lodí přímo ve vesmíru. ESA předpokládá, že v budoucnu bude možné montovat velké struktury podobné teleskopu Jamese Webba přímo na orbitě nebo na povrchu cizích planet.

zdroj: Profimedia.cz

Budoucnost patří umělé inteligenci a robotům

Klíčovým prvkem této vize je umělá inteligence. Bez ní by rozvoj meziplanetární civilizace nebyl možný. Autonomní systémy mají rozhodovat o řízení kosmických lodí, správě stanovišť i bezpečnosti obyvatel. Roboti budou průzkumníky, kteří se bez rizika vydají tam, kam člověk nemůže – do jeskyní Marsu, pod povrch Měsíce, nebo do zón s vysokou radiací. Nebudou se unavovat, nevadí jim prach ani extrémní teploty. Lidé se tak budou moci soustředit na řízení, výzkum a stavbu infrastruktury.

ESA také plánuje vytvoření rozsáhlé vesmírné sítě – jakéhosi „meziplanetárního internetu“, který propojí základny, orbitální stanice, sondy i kolonisty napříč celou sluneční soustavou. Komunikace se zrychlí, sdílení dat bude okamžité a spolupráce mezi planetami bude reálná. Dnešní snění o vesmírné civilizaci se pomalu mění v plán. A jak do toho zapadá slavný Elon Musk? Zakladatel SpaceX stále drží svůj plán – do roku 2050 chce dostat na Mars milion lidí, což by znamenalo přes 40 tisíc nových kolonistů každý rok. Přestože Starship – hlavní loď tohoto projektu – nedávno explodovala při pozemním testu, Musk se nevzdává. ESA naopak zvolila systematičtější a méně bombastický přístup. Ale cíl je podobný: učinit z lidí meziplanetární druh.

Je tahle vize reálná? Skeptici budou kroutit hlavou. Ale i mobilní telefony, 3D tiskárny nebo elektromobily byly kdysi považovány za fantazii. A dnes je bereme jako samozřejmost. Pokud má lidstvo přežít dlouhodobě, bude muset opustit kolébku jménem Země. A podle ESA by to mohlo být už velmi brzy. Vesmír čeká. A tentokrát nejde jen o průzkum. Jde o nový domov.