Tři znamení zvěrokruhu, která nacházejí štěstí v dešti. Se sluncem na ně nechoďte!

10. 8. 2025 – 7:30 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Všichni máme jistou afinitu k tomu či jinému druhu počasí. A některá znamení prosperují, jakmile se zatáhnou mraky.

Blíženec

Sangvinistické znamení, které je zpravidla definováno dvojitostí a především komunikativností, také zpravidla nachází uspokojení a daleko silnější vnitřní klid, jakmile ztemní obloha a krajinu zkropí první nesmělé kapky.

Nebojte se náklonnost k dešti přijmout na svou: Slunce přenechte jiným a na tom, že ho až tak rádi nemáte, opravdu není vůbec nic špatně.

Srpen vám vaši lásku k deštivé vůni oplatí plnými hrstmi: Chystá se měsíc plný příjemných překvapení a zejména v druhé půli existuje možnost osudového setkání.

Panna

Melancholické, vnitřní znamení se skvělou schopností naslouchat je jak stvořené k radosti mezi kapkami deště. Rozpálená vedra, žár a sucho? Panny chřadnou jak luční kvítí bez vláhy. Jakmile se ale rozprší, ožijí novou energií.

Panny se obvykle vyznačují přizpůsobivostí, důležité se ale je do ničeho nenutit. V přšítích týdnech budete mít příležitosti vyrazit do společnosti a pokud se vám chce, využijte je. Rozhodně se ale nenechte tvarovat společenským nátlakem.

Střelec

Vedro a sucho je nuda, déšť je drama! Střelci bytostně potřebují dobrodružství a, ruku na srdce, trochu toho chaosu, aby se dokázali dostat do vnitřní pohody.

Srpen vám přinese nebývale silnou schopnost soustředění, kterou budete moci využít k osobnímu rozvoji a možná i kariérnímu postupu.

Dejte však pozor na vztahy: Měsíc sice bude uplakaný víc než dost, ale ani déšť není všelék a hvězdy vztahovým dobrodružstvím momentálně moc nepřejí. Věnujte se radši sobě a rozvíjejte to, co máte, místo začínání něčeho nového.

