Jiří Krampol: „Bojím se. Umřít můžu za hodinu“

Oblíbený herec se po nedávných zdravotních problémech nemůže ubránit černým myšlenkám.

Slavný Jiří Krampol se nedávno poprvé ukázal ve společnosti. Hospitalizace se na něm podepsala – chodil ztěžka, ale zářil úsměvem a prozradil, že mu lékaři z těla odstranili celkem asi dvacet litrů vody, která tam neměla co dělat.

U té příležitosti také zmínil, že mu závažný zdravotní problém změnil pohled na život. Nehodlá už řešit nesmysly a chce se radovat. Třeba z toho, že přijde jaro.

Zároveň se ale nemůže ubránit temnějším myšlenkám, což je v jeho situaci zcela pochopitelné. Jiřímu je přeci jen 86 let a trpí chronickým srdečním selháním, není pak divu, co ho občas napadne.

„Můžu zakukat za hodinu, můžu vydržet, to nikdo neví. Třeba tátův brácha ale ještě v 97 letech četl bez brýlí,“ zamyslel se.

„Přemýšlím o tom pořád. Říkám si, že se s tím musí počítat. Tak to je v životě. Smrt je jeho součástí. Někdo říká, že se smrti nebojí. Když jsem ale ležel v nemocnici a měl jsem na kahánku, bál jsem se. Bojíš se. A jak... prosíš pána Boha,“ přiznal pro magazín eXtra.cz

„Neuvědomil jsem si, že jsem takový posera. Ale bál jsem se,“ připustil. A diví se mu snad někdo? Drtivá většina lidí je odvážná v teorii, ale jakmile pak přijde na věc...

„U známých v Americe byl pohřeb. To je taková nějaká židovská událost, žádné smutky, ale že se sejdou na trávníku, každý tam položí obláček, dají si panáka, řeknou o tom člověku nějakou historku a vzpomínají na něj. A ne nějaké ruské nebo balkánské chmury. To ne. Kdyby mě takzvaně kleplo, tak bych to chtěl takhle,“ popsal ještě, jak by si představoval své poslední rozloučení.