Cla jako prostředek nátlaku. Trump říká, že se jim Británie může vyhnout, pokud uzavře dohodu

Británie by mohla být ušetřena cel, která hrozí dalším obchodním partnerům Spojených států, pokud se podaří uzavřít novou obchodní dohodu.

Na společné tiskové konferenci po jednání s britským premiérem Keirem Starmerem v Bílém domě to ve čtvrtek řekl americký prezident Donald Trump. Upozorňují na to zpravodajský server britské BBC a server ekonomického listu Financial Times (FT)

Na otázku, zda se Starmer snažil prezidenta odradit od uvalení cel na dovoz ze Spojeného království, Trump podle BBC odpověděl: "Snažil se, to vám říkám." "Myslím si, že existuje velmi dobrá šance, že v případě těchto dvou skvělých, přátelských zemí bychom mohli velmi dobře skončit se skutečnou obchodní dohodou, kde by cla nebyla nutná. Uvidíme," dodal.

Podle FT potom Trump Starmera označil za velmi tvrdého vyjednavače. Starmer potvrdil, že Spojené království a USA se ve čtvrtek rozhodly zahájit práci na nové ekonomické dohodě, "jejímž jádrem budou vyspělé technologie".

Trumpovo vyjádření přišlo den poté, co Evropské unii pohrozil 25procentními cly a několik hodin poté, co oznámil, že Spojené státy od 4. března zavedou další desetiprocentní clo na dovoz zboží z Číny a že ke stejnému datu vstoupí v platnost i 25procentní cla na dovoz z Kanady a Mexika.

Od vystoupení Británie z EU se britští lídři snaží vyjednat dohodu o volném obchodu s USA, připomněla BBC. Trump v prvním funkčním období prohlásil, že jednání o obchodní dohodě s Británií byla v plném proudu. Jednání však uvázla na neshodách ohledně amerického zemědělského exportu a britských daní pro technologické společnosti.

Trump už dříve uvedl, že EU a další země mají se Spojenými státy "znepokojivé" obchodní přebytky. Řekl, že na výrobky z těchto zemí budou buď uvalena cla, nebo bude žádat, aby od USA nakupovaly více ropy a plynu. Ve středu prohlásil, že brzy oznámí zavedení recipročních cel na dovoz z Evropské unie, která budou činit 25 procent.

Trump také v únoru podepsal memorandum o zavedení recipročních cel. Nová cla však nevstoupí v platnost okamžitě, Trumpova administrativa má nyní za úkol připravit příslušné návrhy pro jednotlivé země.