Tragické střelbě se nedalo předejít, uvedla Chřibská na Děčínsku
20. 1. 2026 – 10:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tragické střelbě se nedalo předejít, uvedla dnes Chřibská na Děčínsku na webových stránkách.
Město chce po zpřístupnění budovy policií směřovat k opětovnému otevření úřadu. Zatím je zavřený do odvolání. Po útoku zemřel zaměstnanec úřadu, po smrti je také pachatel, jenž proti sobě obrátil nelegálně drženou zbraň. Zraněných je šest lidí, mezi nimi i starosta Jan Machač (nez). Ten ČTK v SMS zprávě krátce sdělil, že v tuto chvíli nemá město nikoho, kdo by radnici zastupoval. Veškeré informace se veřejnost dozví na webu města, dodal.
"Ptáte se, zda šlo situaci předejít? Nešlo, jsme malý obecní úřad a do začátku tragické chvíle jsme vedli normální pracovní úřední den, kdy jsme byli otevřeni veřejnosti," stojí v prohlášení.
Až policie zpřístupní budovu úřadu, začnou jeho zaměstnanci postupně likvidovat škody napáchané střelcem. Nutné bude opravit i poškozené vybavení tak, aby se mohl provoz úřadu obnovit. "Vzhledem ke stavu kanceláří, to však bude v řádu několika dnů. V současné chvíli fungujeme na e-mailu podatelny a datové schránce," uvedlo město.
Samospráva také žádá média, aby nekontaktovala zaměstnance radnice, zraněné ani jejich rodiny a blízké. "Chceme vyjádřit obrovskou lítost nad ztrátou našeho kolegy. Je to pro nás všechny velmi bolestná ztráta a jeho rodině posíláme mnoho sil. Respektujte prosím jejich soukromí a potřebu zotavit se," dodalo město.
Dva lidé jsou s průstřelem hrudníku v ústecké nemocnici, čtyři zraněné lékaři propustili v pondělí do domácího léčení. Stav zraněných ČTK zjišťuje. Podle policistů je možné, že jedna zraněná žena byla zasažená střelou ze služební zbraně.
Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. U sebe jich měl několik.
Útočník na úřadě v Chřibské na Děčínsku v pondělí vystřílel několik desítek nábojů, měl u sebe čtyři nelegálně držené zbraně. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí policie Kamil Marek. Policie se devětatřicetiletým střelcem zabývala už v minulosti. Měl za sebou mimo jiné majetkovou i drogovou trestnou činnost a řídil auto pod vlivem drog. Vyšetřovatelé dnes budou prohledávat jeho bydliště. Po útoku zemřel zaměstnanec úřadu, po smrti je také pachatel, jenž proti sobě obrátil zbraň. Zraněných je šest lidí.
"V době útoku u sebe měl čtyři nelegálně držené střelné zbraně, revolver, samonabíjecí pušku a dvě samonabíjecí pistole," uvedl Marek. Zbraně policisté zajistili a nechají je podrobit balistickým expertizám. "Dnes dopoledne se kriminalisté na místo vrátí a budou realizovat domovní prohlídku v bydlišti podezřelého," doplnil mluvčí. Dosud policie zajistila desítky stop, které budou posuzovat znalci. Přesnou příčinu úmrtí útočníka i oběti objasní soudní pitva.
Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně. "K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce poté, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře a policisté proto střelbu opětovali," uvedl mluvčí. Pondělní střelbou se proto zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Mezi zraněnými jsou tři policisté i starosta města Jan Machač (nez.). Dva lidé zůstali v nemocnici, čtyři lékaři propustili. Jeden ze zaměstnanců úřadu se podle mluvčího policie v zájmu záchrany života rozhodl vyskočit z okna.
Motiv činu se kriminalisté nadále snaží objasnit. Nejpravděpodobnější verzí se jeví vyřizování osobních účtů, řekl Marek. Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že útočník byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami. K osobě pachatele se policie zatím odmítla vyjádřit. Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně.