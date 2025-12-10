Experti bijí na poplach: Černobylská pevnost po úderu dronu ztratila svou hlavní zbraň proti radiaci
10. 12. 2025 – 14:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ochranný štít nad černobylským reaktorem, který měl udržet radioaktivní hrozbu na uzdě po celé století, narušil útok dronem a znovu otevřel obavy, že místo největší jaderné tragédie Evropy zůstává i po desetiletích časovanou bombou.
V Černobylu se znovu otevírá kapitola, o které svět doufal, že ji už nikdy nebude muset číst. Ochranný štít nad vybuchlým reaktorem, gigantická ocelová skořápka, která měla na sto let zkrotit to nejnebezpečnější dědictví sovětské éry, přestal plnit svou hlavní roli. Stačil jediný úder dronu, aby konstrukce za miliardy začala ztrácet svou bezpečnostní funkci a odborníkům se opět sevřel žaludek.
Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii při nedávné návštěvě potvrdili, že poškození je realitou. Do ocelového obra byla proražena díra, plášť se na místě vznítil a celý komplex se ocitl v situaci, kterou si před pár lety nikdo nedovedl představit. Štít sice stále stojí, nosné konstrukce drží, ale jeho schopnost dokonale utěsnit radioaktivní hmotu už nelze brát jako samozřejmost.
Atmosféru napětí podtrhuje fakt, že oblast není jen symbolem jedné z nejhorších katastrof moderní historie, ale v posledních letech i dějištěm vojenských operací. Ukrajina tvrdí, že únorový útok provedlo Rusko. Moskva to odmítá. Realita však zůstává: nad nejznámějším jaderným hřbitovem světa létají stroje s výbušninami a ocelová pevnost, která měla přinést klid na generace, dostává rány, které si žádají okamžitou pozornost.
Do hry vstupují i obavy expertů. Radioaktivní prach, který zatím zůstává uzamčen hluboko v původním betonovém sarkofágu, je sice podle vědců stále pod kontrolou, ale nikdo nechce ani pomyslet na to, co by se stalo, kdyby se dlouhodobě oslabená konstrukce začala rozpadat. Profesor Smith z britské University of Portsmouth uklidňuje, že riziko je nízké. Jenže uklidnění v Černobylu nikdy dlouho nevydrží – zvlášť když kolem lítají drony s výbušninami.
Mezinárodní reakce a narůstající nervozita kolem jaderné bezpečnosti
Generální ředitel MAAE Rafael Grossi upozornil, že Černobyl potřebuje rozsáhlou opravu dříve, než se situace zhorší. Štít, který byl dokončen teprve v roce 2019, měl být technologickým zázrakem a triumfem mezinárodní spolupráce. Teď se však ukazuje, že ani největší pohyblivá stavba na světě není imunní vůči moderním konfliktům.
Zároveň se rozšiřuje vyšetřování škod po celé Ukrajině. MAAE kontroluje nejen samotný Černobyl, ale i energetickou infrastrukturu, která je klíčová pro bezpečný provoz jaderných elektráren v době války. Rozvodny ostřelované raketami i drony jsou zcela nezbytné pro chlazení reaktorů – bez nich by kterákoli jaderná elektrárna mohla během hodin čelit katastrofě.
Napětí stupňují i současné ruské útoky. Kremenčuk, jedno z průmyslových srdcí Ukrajiny, byl zasažen leteckými údery právě v době, kdy inspektoři posuzovali stav černobylského krytu. Zní to téměř jako varování: energetická soustava země je pod neustálým tlakem, a pokud by byla vážněji narušena, bezpečnost jaderných zařízení by se dala jen obtížně garantovat.
Černobyl se tak znovu stává symbolem – tentokrát ne jen katastrofy z roku 1986, ale i křehkosti moderní Evropy. Stačil jeden výbuch před téměř čtyřiceti lety, aby změnil svět. A dnes stačí jeden dron, aby všem připomněl, že jaderná hrozba není minulostí, ale realitou, která stojí a padá s tenkými vrstvami oceli, betonu a lidské pozornosti.