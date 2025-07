To to letí! Legendární moderátor slaví výročí ve velkém stylu

1. 7. 2025 – 7:00 | Zprávy | Jiří Rilke

Ikonický moderátor se rozhodl nešetřit a deset let po boku manželky oslavil se vší parádou.

Jen málokdy si člověk více uvědomí, jak strašně čas letí, než když dojde na nějaké výročí. Premiéra filmu Sám doma? Před 35 lety. Zlatý turnaj v Naganu? 26 let. Leoš Mareš se poznal s manželkou? 10 let.

Seznámení bylo čistým dílem osudu – potkali se totiž na svatbě stylisty Filipa Vaňka a ačkoliv o sobě nejdřív neměli moc valného mínění, po chvilce hovoru najednou zjistili, že jsou si prostě a dobře souzeni.

O tom, že se vůbec koná nějaká oslava, ale víme právě jen díky manželce Monice, která se podělila na sociálních sítích.

Leoš si totiž od aktivity na internetu a profilů na sociálních sítích dává oddych a žádný nový příspěvek už nepřidal skoro půl roku. Z faktu, že si i přesto bez problémů drží milion a čtvrt sledujících, se musí jistě celé řadě influencerů docela solidně vařit krev.

Oslava výročí se nicméně zdá být náležitě stylová a nevypadá to, že by snad Leoš na něčem šetřil: S manželkou vyrazili do New Yorku.

„13. 6. 2025… 10 let,“ napsala stručně Monika k fotce z americké metropole. O den později pak přidala ještě několik dalších záběrů z města, na kterých se tentokrát mihl i jaksepatří vyšňořený Leoš.