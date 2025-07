To nejlepší na konec: Jitka Čvančarová zazářila na KVIFF 2025

12. 7. 2025 – 12:05 | Magazín | Žanet Ka

Závěr karlovarského festivalu bývá často klidnější, ale letos ho rozvlnila jako poslední crescendo Jitka Čvančarová. Přijela bez fanfár, zato s noblesou. Vnesla do Varů půvab, ženskost i inteligentní smyslnost a připomněla, proč patří mezi nejvýraznější osobnosti české kulturní scény.

Když se řekne Jitka Čvančarová, vybaví se vám nejen silná herecká osobnost, ale i žena, která se nebojí být výrazná, smyslná a zároveň noblesní. A přesně taková přijela i na karlovarský filmový festival – sebevědomá, stylová a s obdivuhodnou lehkostí střídající denní svěžest s večerní elegancí.

Denim, který svádí

Sobotní denní look? Nenucený, ale promyšlený. Jitka vsadila na tmavě modrý denimový kostýmek, kterému by málokdo dokázal propůjčit takovou dávku šarmu a elegance. Doplňky ve světle béžových tónech- lodičky, kabelka i jemné šperky- dodaly outfitu měkkost, zatímco rafinovaný detail rozepnutého knoflíčku u vesty dodal celé kombinaci svůdný akcent bez zbytečné teatrálnosti.

zdroj: Instagram

Její přirozený make-up s jemným glow efektem a ležérně rozpuštěné vlasy jen podtrhly dojem ženy, která si nepotřebuje na nic hrát, protože ví, kdo je, a září přesně tím způsobem, který nelze naučit. V tomto modelu dorazila na tiskovou konferenci k filmu Kouzlo derby, autorskému počinu Petra Kolečka, který kombinuje vztahy, emoce a sportovní vášeň. A její outfit? Dokonalá ukázka, že denní móda může být lichotivá, rafinovaná a přitom zcela přirozená.

Večer, kdy se proměnila v dámu večera

Na večerní akci pořádanou magazínem Forbes jako patronka nadace Debra zvolila černou róbu, která si řekla o pozornost zcela jiným jazykem- jazykem elegance, ženské síly a lehké divadelní dramatičnosti. Dlouhé rukávy, sukně až na zem a hluboký výstřih ve tvaru V. Návrh Tatiany Kovaříkové byl jako stvořený právě pro ni.

zdroj: Instagram

Tentokrát doplnila outfit výraznějším líčením očí, elegantním účesem a důstojným, ale srdečným výrazem. Byla to Jitka v roli bohyně, klidná, sebejistá, majestátní. Nešlo o přestrojení, ale o přirozené pokračování její denní elegance. Stejná žena, jiná nálada. Výsledek? Očarovala každého, kdo měl to štěstí ji spatřit.

Jitka přišla- a nechala za sebou nezapomenutelný dojem. Nejen díky outfitům, ale díky své energii, osobnosti a přirozenému charismatu. Tohle není jen herečka, která umí nosit krásné šaty. Je to žena, která do každého prostoru přináší kouzlo. V Karlových Varech na 59TH KVIFF to letos bylo jednoznačně to nejlepší nakonec.