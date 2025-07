Michael Douglas na KVIFF 2025: Hvězda světového formátu, která se vrátila tam, kde ji milují

9. 7. 2025 – 10:15 | Magazín | Žanet Ka

Když v Karlových Varech znovu zazářil Michael Douglas, nebylo pochyb, že přišel skutečný velikán. Po sedmadvaceti letech se do lázeňského města na MFF vrátila hollywoodská legenda, producent, držitel Oscara a herec s charismatem, které zůstává nestárnoucí. Přijel s poctou pro Miloše Formana, ale odešel s ovacemi pro sebe.

Douglas uvedl digitálně restaurovanou verzi slavného snímku Přelet nad kukaččím hnízdem, který letos slaví neuvěřitelných 50 let od premiéry. Právě on stál u zrodu filmu jako producent a právě díky jeho intuici a důvěře v režiséra Formana mohl vzniknout jeden z nejikoničtějších snímků filmové historie. „Ten film byl zásadní část mojí kariéry. Miloš byl úžasný režisér. Mám na něj jen dobré vzpomínky,“ prohlásil Douglas dojatě.

A nebyl sám. Na červeném koberci se ještě před uvedením filmu potkal s Formanovou rodinou- synem Petrem i vnučkou Antonií Martinec Formanovou, která mu věnovala tričko s portrétem slavného dědečka. Douglas si ho okamžitě oblékl přímo přes košili. V sále hotelu Thermal ho poctil bouřlivý potlesk vestoje. Bylo to silné. Upřímné. Lidské.

Pocta Formanovi, ovace Douglasovi

Jeho návrat na festival měl i symbolický rozměr. Dostal novou verzi festivalové ceny, která mu byla poprvé předána už v roce 1998. Tehdejší cena ve tvaru lázeňské oplatky však nesedla ani panu Bartoškovi, ani samotnému Douglasovi. Nová verze- elegantní silueta ženy s glóbem nad hlavou- už se „pořádně drží“. A herec ji přijal s úsměvem a noblesou sobě vlastní.

Na tiskové konferenci prokázal, proč si ho celý svět tolik váží. Mluvil o své práci, zdraví, rodině, ale i o politice. Otevřeně přiznal, že čtvrté stádium rakoviny, kterým si prošel, nebylo jednoduché. „Měl jsem štěstí,“ řekl skromně. Teď už tolik netočí, více času tráví s rodinou a na golfu. „Moje žena je o pětadvacet let mladší. Jsem rád, že teď hraji roli šťastné ženy,“ zavtipkoval Michael.

Do Karlových Varů na 59th KVIFF přicestoval s producentem Paulem Zaentzem, synovcem legendárního producenta Saula Zaentze. Po slavnostním dni povečeřel v hotelu Pupp s hercem Peterem Sarsgaardem, který na festival přivezl vlastní snímek ze zákulisí americké politiky. Druhý den dopoledne pak Douglas z Varů odletěl do Prahy a dál pokračoval do Paříže.

Vřelé přijetí, opravdová hvězda

Festivalový tým ho přijal s otevřenou náručí. Kryštof Mucha, výkonný ředitel 59TH KVIFF, zavzpomínal, jak mu Jiří Bartoška připomněl, že je potřeba Michaelovi „vyměnit tu oplatku“. A celý festival jako by se na chvilku zastavil… ten den patřil jen a jen jemu.

V Karlových Varech si na něj lidé pamatují. V roce 1998 tu Douglas řekl, že karlovarský festival patří k jeho nejsilnějším zážitkům mimo Hollywood. Letos to vypadalo, že se historie opakuje, s jediným rozdílem- tentokrát to byli diváci, kdo z Varů odcházel se silným zážitkem, na který se nezapomíná.

Michael Douglas- noblesní, vřelý, opravdový. Hvězda, která se nejen narodila pro kameru, ale i pro srdce lidí.