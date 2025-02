To je úleva! Milovaný herec je doma z nemocnice a pořídil si nového pejska: "Je mi dobře a jsem šťastný"

Zdravotní komplikace zažehnány, oblíbený herec se vrátil domů a těší se na novou společnost.

Legendární stálice české herecké scény Jiří Krampol si prožil obtížnější období, když musel do nemocnice, kde mu lékaři z těla odčerpali vodu, která tam neměla co dělat.

K žádným dalším obavám, zdá se, ale není důvod, protože Jiří se bezpečně vrátil domů a vzkazuje, že se má fajn: „Je mi dobře a jsem moc šťastný, že jsem zase zpátky v domově,“ řekl pro magazín Aha!

A nebude na to sám! Jak se můžete podívat třeba tady, celoživotnímu pejskařovi Jiřímu chyběla fenka Žanynka, která mu dělala společnost dlouhé roky, ale vloni už se naplnil její čas. A tak se rozhodl, že je čas na novou společnost, a pořídil si maličké štěňátko.

„Máme s Hankou roztomilé štěňátko, zase yorkšírka,“ chlubí se herec. A když už je v dobré náladě, přidává ještě pochvalu domovu, kde se o něj starají: „Paní ředitelka by měla dostat metál za to, jak to tady dobře vede.“