Slavná česká modelka po rozchodu: "Přizpůsobit se partnerovi je chyba"

Slavná modelka je po čtyřech letech zase sama. Vypadá to, že se nejen nekonalo žádné drama, ale že si tentokrát odnesla i cenné životní lekce.

Eliška Bučková, známá modelka, vítězka České Miss 2008 a úspěšná účastnice Miss Universe, nejspíš na ocet nezůstane, protože to by bylo s vesmírem prostě něco špatně. Momentálně je nicméně sama – poslední čtyři roky tvořila pár s podnikatelem Radkem Váchou, ale ke konci loňského roku přišel rozchod: "Už to není my, je to já a on," řekla tehdy magazínu eXtra.cz.

Chvíli to samozřejmě trvalo, než se Eliška z nepříjemné situace trochu vyhrabala, ale po několika měsících už se půvabná slečna opět podívala do společnosti a prozradila i něco o svém nyní již bývalém vztahu. Nekonala se prý ale žádná Itálie ani nedošlo na nějaké kruté drama po rozchodu. Žádná zášť či vztek, tvrdí Eliška: "Určitě. Já jsem teda s každým partnerem zadobře. Nemám ve zvyku se rozcházet ve zlobě. Ani jsme si vlastně nic neudělali, jenom člověk zjistí, že to prostě nefunguje. Každý má ty priority trochu jiné a pro každého to partnerství znamená něco jiného."

"Já jsem měla takový určitý problém, že jsem vždycky upřednostňovala potřeby svého partnera nad ty svoje. Vždycky jsem se přizpůsobila a vlastně teď jsem potřebovala zjistit, že je to špatně. Že jedu pořád podle stejného vzorce, takže je potřeba vždycky hledat chybu u sebe a říct si, co mohu změnit. To je něco, na čem nyní pracuji, abych neztratila svou identitu a svou osobnost," prohlásila Eliška.

A nutno dodat, že soustředit se občas na sebe rozhodně není špatný nápad.