Dnes je úterý 2. září 2025., Svátek má Adéla
Počasí dnes 25°C Oblačno

Překrásná veselka u Hanychů! Agáta oženila bratra, pochlubila se i zbytkem rodiny

2. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | BS

Překrásná veselka u Hanychů! Agáta oženila bratra, pochlubila se i zbytkem rodiny
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Tentokrát žádné drama, jen radost a veselí.

Oblíbená influencerka a bývalá modelka Agáta Hanychová bývá většinou spojována se slavnou matkou, Veronikou Žilkovou, a její stranou rodiny.

Až by jeden skoro zapomněl, že má Agáta i otcovu stranu, na kterou také nedá dopustit – byť se této polovině famílie nedostává až takové mediální expozice. Což je ostatně nejspíš dobře, však ne každý stojí o neustálou pozornost novinářů.

Tentokrát ale nadešel čas na výjimku: Agátin bratr, s nímž má influencerka společného pouze otce, se ženil a to se samozřejmě bez náležitého pochlubení na Instagramu obejít nemohlo.

Díky snímkům, které Agáta zveřejnila na svém profilu, už víme, že to bratrovi Jakubu Hanychovi i jeho novomanželce Monice náležitě seklo, že se i Agáta trefila do krásných a vkusných šatů a že všichni vypadali, že si slavnostní den jaksepatří užili.

V Instagramových příbězích také sdílela kouzelnou momentku s tatínkem Jiřím Hanychem. Ta už sice z profilu zmizela, ale internet samozřejmě nezapomíná: Podívat se můžete třeba zde.

Tagy:
láska svatba rodina vztahy
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Těžká krize? Dáda Patrasová: "Proč je Felix tak falešný? Je to ďábel!"

Následující článek

Slevový výbuch v Lidlu: Jaké bomby si pro vás připravil tentokrát

Nejnovější články