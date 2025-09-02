Překrásná veselka u Hanychů! Agáta oženila bratra, pochlubila se i zbytkem rodiny
2. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | BS
Tentokrát žádné drama, jen radost a veselí.
Oblíbená influencerka a bývalá modelka Agáta Hanychová bývá většinou spojována se slavnou matkou, Veronikou Žilkovou, a její stranou rodiny.
Až by jeden skoro zapomněl, že má Agáta i otcovu stranu, na kterou také nedá dopustit – byť se této polovině famílie nedostává až takové mediální expozice. Což je ostatně nejspíš dobře, však ne každý stojí o neustálou pozornost novinářů.
Tentokrát ale nadešel čas na výjimku: Agátin bratr, s nímž má influencerka společného pouze otce, se ženil a to se samozřejmě bez náležitého pochlubení na Instagramu obejít nemohlo.
Díky snímkům, které Agáta zveřejnila na svém profilu, už víme, že to bratrovi Jakubu Hanychovi i jeho novomanželce Monice náležitě seklo, že se i Agáta trefila do krásných a vkusných šatů a že všichni vypadali, že si slavnostní den jaksepatří užili.
V Instagramových příbězích také sdílela kouzelnou momentku s tatínkem Jiřím Hanychem. Ta už sice z profilu zmizela, ale internet samozřejmě nezapomíná: Podívat se můžete třeba zde.
