Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, míní Pavel
1. 6. 2026 – 14:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura.
Na pražské konferenci reVize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by podle něj ČR byla blíže rozhodování v EU. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal.
Vláda ANO, SPD a Motoristů nechce euro v Česku zavádět. Premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku května uvedl, že vláda už nebude každoročně zpracovávat zprávu o připravenosti k přijetí společné evropské měny.
"Samotný fakt, že naše ekonomika je výrazně provázána s eurozónou, by nás měla vést k tomu, abychom si řekli, že je jednoznačně lepší být v takovém případě u stolu, kde se přijímají rozhodnutí, než sedět za dveřmi a potom se s těmito rozhodnutími vyrovnat," řekl prezident. Česko tak chybí na jednáních eurosummitu, kde se scházejí představitelé zemí eurozóny.
Debatu o výhodách a nevýhodách eura podle něho česká společnost vést nechce, protože se neustále připomíná, že velká část Čechů vnímá euro negativně. Řada politiků však tento postoj ke společné evropské měně cíleně vytváří, míní Pavel.
"Myslím si, že úspěšná Česká republika může být opravdu pouze v integrované a silné Evropě, a k tomu máme v Evropě všechny předpoklady. Ne vždy jsme je ale schopni naplnit, protože stále ještě funguje fragmentace v mnoha liniích," uvedl Pavel. Členské státy by podle něho měly odhlédnout od individuálních zájmů ve prospěch úspěšné Evropy.
Jedním z cílů takové Evropy by podle něho mělo být dokončení jednotného trhu, o kterém dnes jednal s eurokomisařem pro hospodářství a produktivitu Valdisem Dombrovskisem.
Pro zavedení eura je nutné plnit pět maastrichtských kritérií. Inflace musí být nanejvýš o 1,5 procentního bodu nad průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Dlouhodobá úroková míra nesmí být o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Kritérium veřejných financí stanovuje maximální míru deficitu veřejných financí na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v mechanismu směnných kurzů ERM II.
Česko se zavázalo přijmout euro při svém vstupu do EU v roce 2004, pro zavedení společné měny ale není stanoven žádný termín. Euro v současnosti využívá 21 z 27 členských zemí unie, jako poslední ho zavedlo letos Bulharsko.