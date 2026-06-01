Další rána pro královskou rodinu: Nová obvinění míří na prince Andrewa
1. 6. 2026 – 13:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Z bývalého prince, který kdysi stál po boku královny Alžběty II., se stal muž obklopený skandály. Nová policejní vyšetřování, stará obvinění a rostoucí tlak uvnitř královské rodiny znovu vrhají Andrewa Mountbattena-Windsora do centra pozornosti. A zdá se, že jeho problémy nejsou zdaleka u konce.
Ještě před několika lety patřil mezi nejvlivnější členy britské královské rodiny. Pohyboval se po boku královny Alžběty II., reprezentoval Británii ve světě a užíval si všech výsad, které mu jeho postavení přinášelo. Dnes je však Andrew Mountbatten-Windsor symbolem jednoho z největších skandálů, jaké monarchie v moderní době zažila. Každý nový měsíc přináší další obvinění, další svědectví a další otázky, na které zatím neexistují odpovědi.
Nyní se do centra pozornosti dostal údajný incident starý téměř čtvrt století. Policie prověřuje tvrzení, podle něhož se měl Andrew během slavného dostihového festivalu Royal Ascot v roce 2002 nevhodně chovat k ženě. Případ otevírá další bolestivou kapitolu v příběhu muže, který kdysi stál v samotném srdci monarchie a dnes se ocitá na jejím okraji.
Nové vyšetřování otevírá staré rány
Detektivové z policie Thames Valley se zabývají tvrzením, které se vztahuje k období mezi 18. a 22. červnem 2002. Právě tehdy se konal prestižní Royal Ascot, jedna z nejvýznamnějších společenských událostí britského kalendáře. Dostihy byly součástí oslav Zlatého jubilea královny Alžběty II. a na místě se pohybovala řada členů královské rodiny včetně samotné panovnice, tehdejšího prince Charlese, prince Edwarda i Andrewovy dcery Beatrice.
Policie zatím nezveřejnila podrobnosti o ženě ani o tom, co přesně se mělo odehrát. Jisté však je, že vyšetřovatelé považují informace za natolik závažné, že je zahrnuli do rozsáhlejšího šetření týkajícího se bývalého prince. A právě to vyvolává další otázky. Nejde totiž o samostatný případ. Vyšetřování údajně zahrnuje i možné sexuální provinění, korupci, podvody a zneužití veřejné funkce související s Andrewovým někdejším působením ve funkci obchodního vyslance Spojeného království.
Policie navíc vyzvala veřejnost, aby se přihlásili lidé, kteří by mohli mít informace o jakémkoli nevhodném jednání. Tento krok naznačuje, že detektivové nevylučují existenci dalších svědků nebo dosud nezveřejněných tvrzení.
Do celé kauzy zároveň vstupuje další žena, která tvrdí, že ji zesnulý finančník Jeffrey Epstein v roce 2010 dopravil do Británie za účelem sexuálního styku s Andrewem. Prostřednictvím svého právníka však odmítla vypovídat před britskými vyšetřovateli. Jako důvody uvedla nedůvěru k britským úřadům, obavy o soukromí a zkušenosti s intenzivním zájmem médií.
Vyšetřování komplikuje i skutečnost, že britské úřady stále nemají k dispozici originální dokumenty z amerických spisů souvisejících s Jeffreyem Epsteinem. Podle dostupných informací mají vyšetřovatelé pouze veřejně dostupné kopie a o další materiály musí složitě žádat americké úřady.
William údajně řekl dost a prosadil tvrdý postup
Zatímco policie rozplétá jednotlivé případy, uvnitř královské rodiny měl podle expertů probíhat jiný boj. Ten se netýkal soudních spisů ani policejních protokolů, ale budoucnosti celé monarchie. Královští komentátoři opakovaně tvrdí, že princ William patřil mezi největší zastánce tvrdého postupu vůči svému strýci. Následník trůnu měl být přesvědčen, že Andrew představuje pro monarchii vážné reputační riziko a že jakýkoli pokus o jeho návrat do veřejného života by mohl poškodit důvěru veřejnosti.
Podle některých zdrojů byl William dokonce mnohem nekompromisnější než jeho otec král Charles. Zatímco panovník údajně zvažoval různé možnosti, princ z Walesu měl dlouhodobě zastávat názor, že Andrewova éra v královské rodině definitivně skončila.
Výsledkem byla série kroků, které by ještě před několika lety působily nepředstavitelně. Andrew přišel o vojenské funkce, patronáty i možnost vystupovat jako aktivní člen královské rodiny. Později byl zbaven i většiny veřejných královských rolí a jeho jméno se postupně vytratilo z oficiálních aktivit monarchie.
K tomu se přidaly i další nepříjemné výpovědi lidí, kteří se s ním v minulosti setkali. Autor Andrew Lownie například tvrdí, že kolem bývalého prince kolovala řada historek popisujících jeho údajně nevhodné chování vůči ženám. Podle Lownieho měl Andrew po mnoho let působit dojmem člověka přesvědčeného o vlastní nedotknutelnosti.
Dnes tak muž, který byl kdysi považován za jednoho z nejvýznamnějších členů britské královské rodiny, čelí situaci, jakou si ještě před dvěma desetiletími dokázal představit jen málokdo. Každé nové obvinění, každé nové svědectví a každé další policejní šetření připomínají, jak hluboko jeho pád zasáhl nejen jeho samotného, ale i instituci, kterou po celý život reprezentoval.
Přestože Andrew veškerá obvinění odmítá a žádné z aktuálně vyšetřovaných tvrzení nebylo prokázáno před soudem, tlak kolem jeho osoby nepolevuje. Naopak. Zdá se, že skandál, který měl podle mnohých dávno utichnout, vstupuje do další fáze. A zatím nikdo nedokáže odhadnout, jaké další informace mohou ještě vyjít najevo.