Ministerstvo dopravy chystá nový mýtný systém, má uspořit až 480 milionů Kč ročně.
1. 6. 2026 – 17:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo dopravy plánuje změnu v elektronickém mýtném systému, která by umožnila využívat vedle klasických palubních jednotek také vlastní mobilní zařízení.
Dopravci by měli mít možnost volby. Nový model, který by mohl začít fungovat od prosince 2032, by mohl státu ušetřit až 480 milionů korun ročně proti tomu stávajícímu a snížit administrativu dopravcům. Vláda dnes podpořila záměr ministerstva dopravy na změnu přístupu k provozu mýtného po roce 2029. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.
Stávajícímu provozovateli mýtného systému, konsorciu firem CzechToll a SkyToll, skončí smlouva na konci listopadu 2029. Ministerstvo proto připravuje podklady pro navazující zadávací řízení. Kvůli změně v systému plánuje nejprve vypsat výběrové řízení na tříleté překlenovací období do spuštění nového systému od prosince 2032.
"Mýtný systém musí odpovídat realitě roku 2030, nikoliv technologickým možnostem roku 2019. Chceme řešení, které bude maximálně efektivní, postavené na moderních technologiích a nebude zbytečně administrativně zatěžovat dopravce," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) s tím, že "stále větší roli dnes přebírají mobilní aplikace a evropské interoperabilní mýtné služby." Podobný systém, jako ministerstvo navrhuje, funguje v Německu, Polsku a od ledna 2027 má fungovat v Litvě.
Přechod na nový model má snížit náklady spojené s distribucí, se skladováním a správou specializovaných palubních jednotek. Dopravci by díky tomu nemuseli v některých případech navštěvovat distribuční místa ani řešit související administrativu.
Nový systém musí podle ministra umět pracovat s rostoucím významem evropské služby elektronického mýtného (EETS), která dopravcům umožňuje využívat jedno zařízení pro platby mýta ve více zemích. Na začátku roku 2025 tvořily služby EETS 17 procent z celkově vybraného mýta, letos v únoru byl jejich podíl 48 procent.
Za celý loňský rok zaplatili dopravci na mýtném 19,1 miliardy korun, meziročně o 11,3 procenta více. Od začátku roku stát vybral za užívání dálnic a vybraných úseků silnic první třídy auty s hmotností nad 3,5 tuny 6,6 miliardy korun. Příjem z výběru mýta využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.