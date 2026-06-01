WHO: Pět pacientů se zotavilo z nového druhu eboly, proti němuž neexistuje léčba
1. 6. 2026 – 12:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboly, uvedl dnes podle agentury AP generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus při otevření nového centra pro léčbu eboly v Bunii.
Bunia je hlavní město provincie Ituri, která je ohniskem nákazy.
"Dnes budou propuštěni čtyři lidé a jeden byl propuštěn předevčírem," řekl šéf WHO. "Samozřejmě stále pracujeme na vakcínách a léčbě, ale to neznamená, že se lidé nemohou z eboly zotavit," dodal.
WHO už v pátek oznámila, že se jeden pacient zotavil z varianty Bundibugyo, nového druhu eboly, na který neexistuje schválená léčba ani vakcína. Jednalo se o první zdokumentované uzdravení potvrzeného pacienta z tohoto onemocnění při současné epidemii. Aktuální oficiální údaje WHO v Kongu ukazují 906 pacientů s podezřením na ebolu a 223 podezřelých úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví v sousední Ugandě potvrdilo devět případů a jedno úmrtí, .
Lékaři bez hranic (MSF) v sobotu uvedli, že šíření viru je i přes lépe organizovaná zdravotnická zařízení a novou humanitární pomoc nadále rychlejší než reakce. MSF proto vyzvali k okamžitému rozšíření testování, rychlejšímu nasazení humanitárních pracovníků a trvalému přístupu ke zdravotnickému materiálu.
Nebezpečí, kterým čelí zdravotníci, se zvýšilo kvůli hněvu obyvatel stran přísných lékařských protokolů pro zacházení s těly obětí, jež jsou v rozporu s místními pohřebními rituály. Obyvatelé ve třech případech zaútočili na zdravotnická zařízení.
Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyhlásilo epidemii v Ituri 15. května. Odtud se ebola rozšířila do sousední Ugandy.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta viru Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nynější epidemie je již sedmnáctá od roku 1976. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11.000 lidí. V letech 2018 až 2020 zemřelo v Kongu kvůli ebole téměř 2300 lidí.