Do aukce zámku Štiřín se poprvé přihlásili zájemci, potrvá do pátku
28. 8. 2025 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Do elektronické aukce zámku Štiřín se poprvé přihlásili zájemci. Po zahájení dražby o tom dnes informoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), počet zájemců neupřesnil.
Případní kupci mají šanci na podání příhozu v dražbě do pátečního poledne. Vyvolávací cenu stanovil majetkový úřad na 795,9 milionu korun. Pokud bude aukce úspěšná, bude to znamenat nejvýnosnější prodej v historii ÚZSVM.
Dražba začala dnes v poledne. "V tomto případě aukce zrušena nebyla, neboť minimálně jeden zájemce složil ve stanoveném termínu kauci ve výši 20 milionů korun. Aby aukce přinesla vítěze, musí v jejím průběhu zájemci učinit alespoň jeden příhoz. První příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny," uvedl ÚZSVM. Další příhozy jsou možné vždy po minimálně 50.000 korunách.
Aktuální aukce je osmým pokusem o prodej zámku. ÚZSVM ho poprvé nabídl loni v září, tehdy vyvolávací cena činila 3,3 miliardy korun. V dalších kolech aukce cenu úřad postupně snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku. I přes opakované snížení ceny se do předchozích sedmi vyhlášených aukcí nikdy žádný zájemce nepřihlásil.
Zámek Štiřín vzdálený zhruba 25 kilometrů od Prahy dříve sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně Štiřín spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a následně ho převedlo na majetkový úřad. V době převodu byl areál uzavřen.
Štiřínský zámek byl postaven v polovině 18. století. Dnešní podobu získal kolem roku 1900 po úpravách podle projektu architekta Jiřího Stibrala. V majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát, předtím ho desítky let vlastnila rodina Ringhofferova. Po válce jej krátce využívali také skauti. V letech 1985 až 1993 byly v zámku provedeny úpravy, aby se mohl využívat jako hotel.
Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou, které ÚZSVM v poslední době pořádal, zpravidla končily neúspěšně. Kromě štiřínského zámku se opakovaně nepodařilo prodat například pražský zámek Veleslavín nebo pražský Palác Broadway. Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun, byl to druhý nejvýnosnější prodej v historii ÚZSVM. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze.