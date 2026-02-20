Tento trik vám může ušetřit stovky korun. Jak senioři levně dostávají léky až domů
20. 2. 2026 – 8:23 | Magazín | Anna Pecena
V době, kdy ceny léků a zdravotnických pomůcek rostou každý rok a výdejní doba v lékárnách snad nikdy nekončí, objevuje se možnost, jak si ušetřit čas i peníze. Rozvoz léků až na práh domu – a k tomu s potenciální slevou nebo dopravou zdarma – je skutečná šance pro seniory, která ale stále méně rezonuje v médiích. Zjistili jsme, jak to funguje, kde hledat výhody a na co si dát pozor.
Proč je rozvoz léků atraktivní i pro seniory
V Česku se stále více hovoří o tom, že pacienti – včetně seniorů – by mohli mít léky doručovány přímo domů bez nutnosti navštěvovat lékárnu osobně. Tento systém připravuje ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s modernizací zdravotní péče a digitalizací receptů, aby lidé nemuseli ztrácet čas ve frontách a aby léky dorazily bezpečně až k nim.
Pro seniory to přináší hned několik výhod. Kromě úspory času a energie je tu možnost ušetřit i na dopravě či poplatcích za dodání. Některé internetové lékárny a programy nabízejí doručení zdarma při určité hodnotě nákupu, nebo dokonce speciální akce pro starší zákazníky, kteří pravidelně odebírají své léky i doplňky stravy online.
Jak najít slevy a výhody spojené s rozvozem
Internetové lékárny jako Lékárna.cz, MojeLékárna.cz nebo další e-shopové projekty často publikují slevové kódy a akce, které platí i pro doručení. Například na webovém portálu slevových kupónů lze narazit na slevy až 5-30 % na různé výživové doplňky, vitamíny či volně prodejné zdravotnické produkty, a při nákupu nad určitou hranici je doprava zdarma.
Senior pasy a klubové karty lze také využít přímo v kamenných lékárnách – mnoho z nich nabízí slevu na volně prodejné zboží po předložení „senior pasu“, i když to nemusí být automaticky spojeno s rozvozem.
Navíc některé regionální lékárny – například v Olomouckém kraji – v minulosti nabízely výjimečné slevy a dokonce 100% pokrytí nákladů na rozvoz léků a zdravotnických pomůcek pro osoby, které to potřebují. To je důkaz, že i malé místní projekty mohou být pro seniory velkým přínosem, pokud o nich vědí.
Na co hlavně nezapomenout
Přestože rozvoz léků může znít jako zázrak, seniorům se vyplatí mít přehled o několika důležitých skutečnostech:
-
Ne všechny léky lze doručit. Recepty na některé léčivé přípravky mohou mít omezení, nebo je nutná osobní konzultace v lékárně, kterou doručení nenahradí. Informujte se u vaší lékárny, jaké služby nabízí.
-
Cena je někdy určována kombinací hodnoty nákupu a podmínek doručení. Díky tomu může být doprava zdarma při vyšší objednávce, ale seniorům, kteří kupují jen jedno balení, se může vyplatit sdílení rozvozu s rodinou nebo sousedy.
-
Sleva nemusí být automaticky přidělena všem starším osobám. Někdy je třeba být členem věrnostního programu lékárny, nebo využít slevový kupón správným způsobem.
Vyplatí se tedy aktivně sledovat nabídky a ptát se přímo svých lékárníků na možnosti doručení, slevy a bonusy. Konkrétní kombinace úspor může v některých případech ušetřit až stovky korun ročně – a hlavně ušetřit zbytečný stres s dojížděním za recepty.