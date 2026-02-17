Dnes je úterý 17. února 2026., Svátek má Miloslava
Tato znamení jsou prý nejlepší rodiče. Neříkají to jen astrologové, ale i samotné děti

17. 2. 2026 – 17:36 | Magazín | Veronika Borská

Tato znamení jsou prý nejlepší rodiče. Neříkají to jen astrologové, ale i samotné děti
zdroj: Freepik.com
Někteří rodiče nastavují hranice. Jiní objímají, když svět bolí. A pak jsou tu ti, kteří dokážou obojí – pevnost i bezpečí.

Astrologie tvrdí, že určité povahové rysy jsou ve výchově přirozenou výhodou. Psychologové zase mluví o citové vazbě, empatii a důslednosti. A děti? Ty to poznají jednoduše: „S tebou je mi dobře.“

Která znamení se nejčastěji objevují v debatách o ideálním rodičovství?

psychological-support
Těchto 5 znamení vás nikdy nenechá ve štychu. Astrologové vysvětlují proč

Rak: Emoční radar, který nikdy nespí

Rak je podle astrologů zosobněním rodičovského instinktu. Vnímá náladu dítěte dřív, než ji dítě samo pojmenuje. Děti rodičů ve znamení Raka často popisují pocit bezpečí, přijetí a bezpodmínečné lásky. Psychologie by řekla: vysoká míra empatie a schopnost vytvářet bezpečnou citovou vazbu.

Rak neřeší jen známky. Řeší, jak se dítě cítí.

Býk: Stabilita, kterou si pamatujete celý život

Býk není dramatický. Nepanikaří. Nehází pravidla ze dne na den. Děti vyrůstající s rodičem ve znamení Býka často mluví o jistotě. O vědomí, že „se nic nezhroutí“. Astrologové mluví o pevnosti a vytrvalosti. Psychologové o konzistentním rodičovském stylu.

Býk vás možná nebude denně zahrnovat slovy lásky. Ale bude tam. Vždy.

Lev: Podpora, která vás naučí věřit si

Lev jako rodič? To je kombinace hrdosti a ochrany. Děti Lvů často vyrůstají s pocitem, že jsou výjimečné. Také věří, že jejich talent má hodnotu. Lev podporuje, motivuje, tleská.

Samozřejmě – někdy může být dominantní. Ale jeho srdce je velké. A děti to cítí.

Lidé narození v těchto dnech mají k úspěchu blíž, než si myslí. Čísla naznačují proč

Panna: Tichý stratég budoucnosti

Panna není okázalá. Je praktická. Organizuje, plánuje, řeší detaily, které ostatní přehlédnou. Děti rodičů ve znamení Panny často vzpomínají na strukturu, řád a podporu při učení. Panna si všimne, když se něco děje – i když to dítě neřekne nahlas.

Astrologie by řekla: smysl pro odpovědnost.

Psychologie: vysoká míra zapojení do výchovy.

A co ostatní znamení?

Každé znamení má silné i slabé stránky. Blíženci učí komunikaci. Kozoroh odpovědnosti. Ryby soucitu. Štír hlubokému vztahu. Otázka tedy možná nezní, které znamení je „nejlepší“.

Ale které rysy děti skutečně potřebují?

Bezpečí.

Stabilitu.

Podporu.

Naslouchání.

A to může nabídnout víc než jen hvězdné postavení při narození.

Která práce vám může sedět podle znamení? Nejde o horoskop, ale o to, kým opravdu jste

Proč to děti vidí jinak než dospělí?

Dospělí hodnotí rodiče podle výkonu. Děti podle pocitu. Nezajímají je tabulky, výchovné metody ani astrologické výklady. Pamatují si, kdo je poslouchal. Kdo se smál. Kdo je podržel, když se bály. Možná právě proto se některá znamení v těchto debatách objevují častěji. Protože jejich přirozené rysy více odpovídají tomu, co dítě potřebuje.

 

Veronika Borská
Veronika Borská
Píše lidské příběhy plné emocí, které se dotýkají i toho, co slovy popsat nelze. Fascinuje ji svět za hranou běžného vnímání, miluje sci-fi, věří v duchovno a sílu intuice. V životě hledá výzvy, leze po skalách, věnuje se adrenalinovým sportům a s odvahou objevuje jak vnější, tak vnitřní světy.

