Tečka za oslavami: Zeman v Martině chválil EU i blízkost Čechů a Slováků

Životnost jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o 10 let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem na Slovensko na oslavy vzniku Československa. Nový jaderný blok by měl vzniknout právě v elektrárně Dukovany, jejíž životnost by měla podle dosavadních předpokladů skončit kolem roku 2035. Babiš v pondělí uvedl, že jednou z možností je odklad rozhodnutí o výstavbě reaktoru. více