Švehla, zabití vojáci, kritici Bakaly i Michal David. Zeman rozdával vyznamenání

Seznam 41 osobností, které na Pražském hradě vyznamenal prezident Miloš Zeman, byl tradičně velmi pestrý. Vedle bývalého československého premiéra Antonína Švehly a vojáků, včetně trojice zabité v Afghánistánu, již tradičně ocenil lidi, kteří k němu nebo jeho myšlenkám mají blízko. Vyznamenání tak převzali například i kritici Zdeňka Bakaly, zpěvák Michal David či ředitelka školy, která zakázala muslimským studentkám nosit hidžáb.

Nejvyšším státním vyznamenáním Řád bílého lva bylo dnes na Pražském hradě vyznamenáno šest osobností. Prezident Miloš Zeman ho udělil in memoriam třem prvorepublikovým generálům Josefu Bílému, Stanislavu Čečkovi a Karlu Husárkovi. Podle očekávání ocenil posmrtně také někdejšího československého premiéra Antonína Švehlu. In memoriam byl vyznamenán i odbojář a stříbrný olympionik v gymnastice Jan Gajdoš. Řád převzal za svou práci při vysílání Československého rozhlasu po okupaci v srpnu 1968 Karel Lánský.

Řádem Tomáše Garrigua Masaryka prezident vyznamenal dva lékaře Rajka Dolečka a Martina Filipece. Medaile za hrdinství udělil za hrdinství v boji třem vojákům, kteří padli na začátku srpna v Afghánistánu. Kamila Beneše, Martina Marcina a Patrika Štěpánka zabil sebevražedný atentátník. Medaili za hrdinství dostala také učitelka Darina Nešporová, která zachránila život třem předškolákům.

Zeman v úvodu ceremoniálu řekl, že z památky vojáků by nic nezbylo, pokud by země podlehla zbabělosti a chtěla z Afghánistánu odejít. Světový terorismus vraždící civilní občany označil za jediného skutečného nepřítele. "Máme-li naši civilizaci zachovat, vyžaduje to boj s terorismem, nikoli ustupování a vyjednávání, tím méně utíkání před teroristy," uvedl.

Výslovně připomněl "bohužel opomíjeného" Švehlu a oceněné generály, které označil za další osobnosti z osy dějin formující československou historii. Jmenovitě také ocenil Karla Lánského, jehož zásluhou podle Zemana v roce 1968 pokračovalo protiokupační vysílání rozhlasu. "Bude mi ctí udělit mu nejvyšší české vyznamenání," řekl Zeman. Z oceněných vybral ještě tři bojovníky proti ekonomické kriminalitě, kterou považuje za jeden z problémů ČR.

Zeman uvedl, že za oceněnými jsou hmatatelné výsledky. "Chtěl bych vás všechny vyzvat, nenechme se znechutit vzteklými a závistivými trpaslíky, kteří znehodnocují práci jiných, važme si lidí, kteří v životě něco dokázali a snažme se je ocenit," konstatoval.

Zemanovi sponzoři i Petr Čech

Medailí za zásluhy tradičně Zeman ocenil sportovce, herce, zpěváky nebo vědce a lékaře. Mezi vyznamenanými jsou opět lidé, kteří mají k prezidentovi velmi blízko. Za zásluhy o stát dostal například ocenění úspěšný podnikatel Jaroslav Strnad, který založil zbrojařské imperium Czechoslovak Group, kam patří i kopřivnická Tatra. Jeho firmy Zemanovi přispěly miliony korun na prezidentskou kampaň.

Vyznamenán byl i slovenský podnikatel Pavol Krúpa a novinář amerického původu Erik Best, kteří kritizují podnikatele Zdeňka Bakalu, proti kterému se Zeman často vymezuje. Oceněna byli i někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková či bývalý ministr zemědělství z vlády Zemana Jan Fencl.

Ze sportovců medaili získali fotbalový brankář Petr Čech, olympijská vítězka v lyžování a na snowboardu Ester Ledecká, tenistky Petra Kvitová a Helena Suková a tenista Radek Štěpánek. Z oblasti kultury byli oceněni zpěváci Ondřej Hejma a Michal David, herci Jiří Krampol a Ivan Vyskočil či básník Karel Sýs.

Medaili má i někdejší investigativní novinářka a politička hnutí ANO Jana Lorencová, spisovatelka, signatářka Charty 77 Lenka Procházková, kterou loni Zeman navrhl za členku Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, Senát ji ale odmítl. Kritici jí vyčítali současné postoje, s hodnocením minulosti dle nich nakládá ideologicky.

Vyznamenaná byla také ředitelka Střední zdravotnické školy Ivanka Kohoutová. Vede školu, která zakázala dvěma muslimským dívkám ve škole nosit hidžáb.

Vrchol oslav sta let Československa

Státní vyznamenání prezident uděluje při příležitosti státního svátku 28. října. Letos od vzniku Československa uplynulo 100 let, v celé zemi to připomínala řada akcí. V sobotu bylo po rekonstrukci otevřeno Národní muzeum, dnes dění dominovala přehlídka na pražské Evropské třídě. S prezidentem přehlídce přihlíželo asi 1500 hostů včetně zahraničních.

Zeman i letos na ceremoniál nepozval své odpůrce z řad politiků, rektorů či hejtmanů, což vyvolalo kritiku i od vedení Sněmovny. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) kvůli tomu dopisem žádal nápravu. Podle Hradu znamenalo nepozvání "zdvořilou laskavost", která měla dotyčné zbavit utrpení při rozhodování, zda kvůli nenávisti k Zemanovi na Hrad jít.

Oproti minulosti letošní ceremoniál obsahuje několik jiných detailů. Do Vladislavského sálu byla přinesena například šavle prvního československého ministra války Milana Rastislava Štefánika, kterou dostal v Rusku od legionářů. Použita také byla prezidentská standarta Hradní stráže z roku 1924. Na výzdobu Vladislavského sálu bylo použito 2000 růží v národních barvách.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především na slavnostním večeru 28. října na Hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.