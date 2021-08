Tálibán chce rozhodnout o příští afghánské vládě až po odchodu Američanů

Afghánské radikální hnutí Tálibán nemá v plánu rozhodnout o příští afghánské vládě před 31. srpnem. Do tohoto data mají z Afghánistánu odejít poslední Američané.

Americký prezident Joe Biden ale nevyloučil, že pokud nebude dokončena evakuace, zůstanou déle. Agentura AP dnes s odvoláním na zdroj blízký jednáním, která teď hnutí vede, napsala, že Tálibán rozhodnutí k vládě učiní až po konci měsíce.

Vysoce postavený člen Tálibánu a jeho hlavní vyjednávač Anas Hakkání pode tohoto zdroje informoval zástupce minulých vlád, že hnutí uzavřelo s USA dohodu, podle které do posledního dne předpokládaného odchodu Američanů „neučiní nic“.

AP k tomu napsala, že z výroku není jasné, zda „neučinit nic“ se týká pouze politické sféry nebo i vojenské. Nevysvětluje to nijak plány Tálibánu po 31. srpnu ani to, zda hnutí hodlá splnit své předchozí sliby a do příští vlády zapojit také osoby, které nejsou členy hnutí.

Tálibán se zatím nevyjádřil k plánům reorganizace afghánských bezpečnostních složek ani k tomu, čím a v jaké podobě by je chtěl nahradit.

Islamistické hnutí letos v bleskové ofenzívě znovu zabralo většinu afghánského území a 15. srpna bez větších problémů obsadilo i hlavní město Kábul. Od té doby se ze země evakuují cizinci a Afghánci, kteří se zahraničními misemi spolupracovali a bojí se teď o život.

Prezident Ašraf Ghaní v neděli uprchl ze země a nyní je ve Spojených arabských emirátech. Tálibán začal tento týden předběžně o budoucím uspořádání vyjednávat s exprezidentem Hamídem Karzaiem a s mírovým vyjednávačem svržené vlády Abdulláhem Abdulláhem, Ghaního soupeřem v prezidentských volbách v roce 2014.

Vyjednavač talibů Anas Hakkání je zástupcem vlivné frakce Tálibánu, již založil Džalaluddín Hakkání, Anasům otec. Síť vede Anasův bratr Siradžuddín, který je také zástupce šéfa Tálibánu.