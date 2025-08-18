Tak přeci existuje! Bořek Slezáček konečně ukázal partnerku ve společnosti
18. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Jsou spolu už dlouho, ale drahá polovička příliš nepřekypuje touhou chodit mezi lidi.
Kdyby před několika lety neposkytla rozhovor pro iDnes.cz, člověk by si skoro myslel, že se jedná o smyšlenou figuru a známý herec Bořek Slezáček své syny získal někde jinde.
Hercova partnerka Žaneta Suchánková zkrátka nenachází příliš naplnění ve velkolepých akcích, opulentních večírcích a okázalých mejdanech.
Jak sama prozradila během zmiňovaného rozhovoru, je zkrátka introvert a mezi lidi jí to proto netáhne. Na čemž není vůbec nic špatně.
„Časem se ze mě stal introvert. Mám ráda okruh svých přátel, ale velké večírky, kam chodí Bořek, mě nebaví. Ne že bych je odmítala, ale využívám toho, když tam jít nemusím,“ uvedla.
Čas od času se ale přeci jen nechá přemluvit. Jako třeba nyní, kdy s Bořkem vyrazila na letní party Divadla Broadway. Oba se dobře bavili, věnovali se jeden druhému i ostatním a zářili úsměvy.
Žaneta tak, zdá se, nemluvila do větru: Posezení jí principiálně nevadí, jen zkrátka nemusí být co chvíli.