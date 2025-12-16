Tajná svatba a bouřlivák konečně v chomoutu! Conor McGregor se oženil

Dnes je úterý 16. prosince 2025., Svátek má Albína
16. 12. 2025 – 12:00 | Zprávy | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Nezkrotný zápasník vstoupil do nové životní etapy: Obřad se ale utajit nepodařilo.

Obřad se sice uskutečnil vcelku nenápadně, vzhledem k prominentnímu místu, které si legendární zápasník Conor McGregor zvolil ke svému osudovému "ano", se ale svatbu stejně utajit nepodařilo.

Irský bouřlivák se totiž ženil ve velkém stylu: Přímo ve Vatikánu, v malém historickém kostele svatého Štěpána kousek od baziliky svatého Petra.

Za manželku pojal svou dlouholetou přítelkyni Dee Devlin. Zasnoubili se už před pěti lety. Pár tvoří skoro dvacet let a mají spolu čtyři děti, takže vlastně opravdu jediné, co ještě chybělo, byl právě svatební slib.

A protože když už, tak už, Conor pak sňatek samozřejmě náležitě oslavil: Projel se v luxusním Rolls Roycu na večírek plný přepychu, hudby a ohňostrojů. Conor byl vždycky mistr okázalé show a potvrdil to i u své vlastní svatby.

Vztah s Conorem nejspíš nebyl z nejjednodušších, ale Dee se s ním dala dohromady ještě dávno před tím, než si irský bijec vydobyl celosvětovou slávu, takže žádné obviňování z kopání zlata tu není namístě.

Naopak musela strpět řadu Conorových excesů, nevěr a dokonce soud s ženou, kterou měl Conor znásilnit.

Všechny krize ale jejich vztah nakonec ustál a nyní mohou společně vykročit vstříc zbytku života po boku jeden druhého.

