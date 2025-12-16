Schillerová chystá na neplatiče speciální komando
16. 12. 2025 – 12:29 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Nová strážkyně státní kasy Alena Schillerová (ANO) neztrácí ani minutu. Hned po svém velkolepém nástupu do funkce ministryně financí vyslala jasný a tvrdý vzkaz všem, kdo se snaží jakýmkoliv způsobem ošidit státní rozpočet: Časy hájení skončily. Hlavním terčem nové vládní garnitury se stává šedá ekonomika a především práce načerno. Ministryně chystá drsné kontroly, speciální vyšetřovací týmy a jako třešničku na dortu plánuje velký návrat elektronické evidence tržeb. Kdo doufal v uvolnění pravidel, ten narazí do zdi.
Komando ve stylu Kobry
Schillerová si nebere servítky a pro boj s daňovými úniky hodlá nasadit ty nejtěžší kalibry. Už žádné úřednické popíjení kávy, chystá se masivní zátah, který má státní pokladně přinést miliardy, jež jí momentálně protékají mezi prsty. Podle jejích slov přichází Česko kvůli nelegálnímu zaměstnávání o desítky miliard korun ročně, a to hodlá nová šéfka financí okamžitě zarazit.
Plán je ambiciózní a zní jako scénář akčního filmu. Na lov nepoctivců vyrazí elitní složky státu sjednocené do jednoho úderného týmu.
„Jedním z okamžitých kroků bude vytvoření specializované skupiny na potírání práce načerno na podvozku daňové kobry. Počítám se spoluprací finanční a celní správy, Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, policie a inspekce práce,“ uvedla Schillerová bez okolků.
Tento ostrý kurz je přitom jako ledová sprcha pro voliče a příznivce Motoristů. Ti totiž v předvolební vřavě lákali na pravý opak – slibovali uvolnění byrokratických okovů a byli dokonce ochotni diskutovat o legalizaci takzvaného švarcsystému. Realita pod taktovkou Schillerové však bude vypadat diametrálně odlišně. Místo volnosti přichází utahování šroubů.
Fialův rozpočet letí do koše
Nová ministryně nenechala nit suchou ani na dědictví po předchozí vládě Petra Fialy. Návrh státního rozpočtu na příští rok, který počítal se schodkem 286 miliard korun, označila v podstatě za nepoužitelný cár papíru, se kterým se nedá hospodařit. Schillerová tak v nejbližších dnech rozjede maraton přepisování čísel a škrtání.
Ačkoliv zatím neprozradila, jak hluboko do minusu se plánuje ponořit ona, její cíl je jasný: do druhé poloviny ledna předložit vládě zcela nový materiál. Slibuje přitom, že její kabinet udrží rozpočtový deficit na uzdě, konkrétně do tří procent HDP po celé volební období. V úterý si proto pozve na kobereček ostatní ministry, aby s nimi probrala, kde se bude šetřit a co jsou skutečné priority.
Návrat EET: Konec papírků, ale povinnost pro všechny
Aby toho nebylo málo, podnikatelé se mohou začít připravovat na návrat strašáka v podobě elektronické evidence tržeb. Schillerová potvrdila, že její „dítě“ znovu ožije, a to v nové verzi od roku 2027. Tentokrát už nebude úniku – platit má plošně pro všechny obchodníky bez výjimek. Jedinou úlitbou, která má zmírnit hořkou pigułku, je zrušení povinnosti tisknout účtenky. Vedle toho chce ministryně co nejdříve dokončit projekt jednotného inkasního místa a ještě letos nabídnout lidem možnost nakoupit si státní dluhopisy.
Zdá se, že na ministerstvu financí nezůstane kámen na kameni. Schillerová jasně ukazuje, kdo je teď paní domu, a daňoví hříšníci by se měli začít mít na pozoru.