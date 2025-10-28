Tajemství se provalilo! Slavný herec celých 25 let skrýval krach manželství
28. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Soukromí si umí hlídat přímo ukázkově, nikdo nic nevěděl víc než dvacet let.
Slavný herec Rudolf Hrušínský mladší, který je v posledních letech známý především divákům oblíbeného seriálu Ulice, by mohl klidně sepsat odborný traktát o tom, jak si hlídat soukromí a neprozradit něco veřejnosti.
Jsme už tak nějak zvyklí, že jakmile se cokoliv šustne ve vztazích známých osobností, novináři to velmi rychle zjistí. A v dnešní době většinou ani nemusí moc pátrat, protože celebrity podobné záležitosti dost často zveřejňují samy na svých sociálních sítích.
Ne tak Hrušínský mladší, který se podle všeho rozešel s manželkou už před 25 lety a nikdo až doteď nic netušil.
Prozradil ho až zápal plic. Novináři herci volali, aby se zeptali, jak mu je, jenže telefon zvedla neznámá dáma.
„Rudla ještě dospává, v noci nemohl zamhouřit oka. Třetí zápal plic v průběhu jednoho roku není v jeho věku žádná legrace. Je mu ale mnohem líp, dobírá antibiotika a půjde na kontrolu. Na umření nevypadá. Zavolejte později…“ sdělila tajemná žena Blesku.
Hrušínský se pak rozhodl nemlžit a šel s pravdou ven: „S manželkou už pětadvacet let nežiju, má dávno svůj život. Jsem s družkou Helenou, která se teď o mne pečlivě stará tady u mě v domě na Karlíku.“
Krom Karlíku ale žijí také v Plané nad Lužnicí. Helena tam má dům a Rudolf zas řadu krásných vzpomínek: Otec ho tam kdysi učil rybařit.
„Pendlujeme sem a tam. Tady v Karlíku je ale také příroda, kolem máme pole a lesy. Je mi mnohem líp, už neležím, mám chuť k jídlu a dobírám antibiotika. A chybí mi už práce. Musím ale ještě na kontrolu,“ dodal Hrušínský v dobré náladě.