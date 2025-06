Syn Jana Krause obžalovaný ze znásilnění: U soudu padala šokující obvinění i silná slova

Obžalovaný ani žalobkyně se nedrželi zpátky a u soudu padala pořádně vyostřená prohlášení.

Včera, v pátek 13. června, proběhlo soudní jednání ve sporu syna Adama Krause, syna slavného moderátora Jana Krause, a jeho bývalé přítelkyně Nikol Enevové, která ho žaluje za znásilnění.

Ke skutku mělo dojít v roce 2018, dva roky poté, co se pár rozešel. Kraus měl Enevovou znásilnit na chodbě před jejím bytem.

„Ten den jsem byla doma se svou dcerou. Kraus mi měl předat do péče našeho spícího syna. Odnesl ho do bytu. Následně přišel nahoru, položil syna. Moje dcera byla v jiném pokoji. Když odcházel, tak dal mezi vstupní dveře nohu a já je nemohla zavřít. Dávala jsem dost výrazně najevo, že si jeho chování nepřeji, prosila jsem ho, ať toho nechá. Pan Kraus toho nedbal a dal mi ruce za záda, neměla jsem možnost se bránit. S ohledem na spící děti nebylo v mých možnostech křičet o pomoc. Takže proběhla ta daná věc. Celé to trvalo cca 5 minut. Kondom nebyl,“ svědčila Enevová.

Událost oznámila až o mnoho let později, protože se bála. Kraus jí prý vyhrožoval slavným tatínkem a proměnou života v peklo. Připustila ale, že s Adamem měla několikrát intimní styk i po rozchodu dobrovolně, což ale prý nebyl případ debatovaného znásilnění na chodbě.

„K fyzickým napadením docházelo většinou, když byl pan Kraus pod vlivem omamných látek. Mluvil o mně jako o k**vě i před dětmi. Můj syn přišel předčasně na svět, protože pan Kraus měl při sexu hrubší zacházení. Jednou jsem dopadla břichem na postel a vyvolalo to porod,“ popisovala dál Enevová.

Kraus se prý také údajně nebránil nezletilým milenkám: „Jeho bývalá partnerka Adriana skončila na jednotce intenzivní péče, ale na to se zeptejte pana Krause. Trestní oznámení ohledně lolitek jsem nevznesla, ale mám záznam, kde mluví o svých nezletilých milenkách. Ani si nevzpomínám, že bych mu oznámením hrozila, jak říká pan Kraus. K drogové závislosti se sám přiznal. Zatím jsem nemluvila o ničem, co bych nemohla dokázat,“ prohlásila Enevová.

Ústřední důkaz, který měl všechna obvinění podtrhnout a dát jim punc pravdy, ale nakonec nebyl uznán. Enevová sice nahrávku, na níž se měl Kraus ke všemu doznávat, donesla, soud ji však neuznal, protože byla sestříhaná. Hlavní jednání bude pokračovat 25. června a soudkyně doporučila, aby Enevová tentokrát přinesla originál.

Kraus si samozřejmě nenechal obvinění líbit a vysvětloval, že všechno bylo jinak: „Nikol si to vymyslela. Nikdy jsem ji sexuálně nenapadl, nic takového jsem nikdy neudělal,“ uvedl.

Bývalou přítelkyni dál obviňoval: „Občas odcházela a vracela se až v ranních hodinách. Byla prý s kamarádkami, o kterých jsem nikdy neslyšel a neviděl jsem je. Začaly se objevovat hádky, které se stupňovaly na přelomu roku 2014, kdy mi oznámila, že spolu čekáme dítě,“ prohlásil.

„V průběhu prvních měsíců těhotenství Nikol několikrát zásadně změnila postoj, jestli chce jít na potrat, nebo si chce dítě nechat. Těsně předtím, když mělo dojít k zákroku, změnila svůj postoj a chtěla si dítě nechat. Pak opět změnila postoj. Dal jsem jí najevo, že s tím nesouhlasím. Po termínu, kdy už potrat není legální, mi Nikol sdělila, že plánuje cestu do Londýna, kde by ještě mohla uskutečnit potrat. K tomu nakonec nedošlo,“ popisoval Kraus.

„Těžko nesla, že jsem se vymanil z její podřízenosti. I přes neshody jsme se občas dávali dohromady – někdy na pár dní, někdy jen na jednu noc. Do tohoto období spadá i údajné znásilnění, ze kterého mě obviňuje. To zcela odmítám. Samotný sex popřít nemohu, protože jsme spolu měli opakovaný intimní vztah. Běžně to bylo nárazové – jako vyvrcholení naší komunikace,“ dodával.

„Postupně se do našeho vztahu začaly připlétat další osoby. Z toho vyplývala nařčení z nevěr a podobně. V takovém vztahu jsme pokračovali až do roku 2019,“ pokračoval.

„V posledních letech často Nikol přidává příspěvky na sociální sítě, kde se snaží poškodit i moji rodinu. Nikol používá spoustu nátlakových metod k tomu, aby mě dehonestovala a získala našeho syna do své péče. Už má jenom Olivera, pomocí kterého mě ničí,“ zakončil Kraus.

Po skončení jednání zúčastněným moc do řeči nebylo: „Cítím se nevinný, neposkytnu zatím další vyjádření,“ řekl stručně Kraus pro Super.cz.

„Bylo nepříjemné, že si to člověk musí znovu vybavovat, procházet. Jen bych chtěla říct, že ať je kdekoli jakákoli žena, která si čímkoli takovým prošla a je jí vyhrožováno, ať se nebojí to podat,“ řekla stejnému magazínu Enevová.

„V policejní fázi se ke všemu přiznal, pak přistoupili advokáti a je všechno jinak,“ dodala s tím, že ji Krausova prohlášení neviny upřímně překvapila.