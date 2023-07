Svět se připravoval na nával čínských turistů. Kde ale jsou?

Po skončení pandemie a zrušení přísné politiky „nulového covidu“ očekávaly cestovní agentury po celém světě boom turistů z Číny. Ti však dali přednost vnitrostátnímu cestování před zahraničními destinacemi.

Zakladatel a výkonný ředitel China Outbound Tourism Research Institute Wolfgang Georg Arlt zmínil jako příčiny nedostatek cenově dostupných mezinárodních letů a dlouhé čekací lhůty na víza do zahraničí.

V Číně vzrostl podle průzkumu společnosti Skift počet vnitrostátních letů, počet mezinárodních letů je ovšem ani ne poloviční oproti období před pandemií. Znamená to propad o téměř pět milionů obsazených míst v letadlech.

Arlt se domnívá, že to ovlivnilo i převahu vnitrostátního cestovního ruchu v prestiži i kvalitě. Obyvatelé Číny podle něj cestují ve své zemi na úrovni jako v roce 2019. Cestování do zahraničí se však vrátilo na přibližně jednu třetinu úrovně z uvedeného roku. V květnu ubylo čínských turistů v Thajsku, Singapuru, Indonésii a na Filipínách o 60 procent ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019. Očekával se přitom pro asijsko-pacifický region pravý opak.

Průzkum provedený v červnu společností Morning Consult ukázal rostoucí zájem Číňanů o cesty do Evropy, Střední Ameriky a na Antarktidu. Nejvíce však chtěli cestovat na Blízký východ a do severní Afriky, konkrétně do Egypta.

Geopolitické napětí

Průzkum Morning Consult uskutečněný v červenci však ukázal naopak výrazný pokles cest čínských turistů do Spojených států a Kanady a jejich nárůst na Blízký východ a do severní Afriky. „Situaci nepomohly zhoršující se vztahy mezi Čínou a Západem,“ řekl televizi CNBC analytik Morning Consult Scott Moskowitz.

Severoameričtí dopravci nemohou kvůli válce na Ukrajině létat ruským vzdušným prostorem a volit musí výrazné okliky, což mezinárodní lety mezi Severní Amerikou a Čínou prodlužuje a prodražuje, upozornil Moskowitz.

Jak podotýká generální ředitel aerolinek Air France-KLM Ben Smith, válka na Ukrajině překreslila mapu globálního letectví. Sankce uvalené Západem na Kreml a naopak uzavřely západním leteckým společnostem ruský vzdušný prostor. Nikoli však dopravcům čínským. Čínské a další asijské a blízkovýchodní aerolinky ruský vzdušný prostor využívají, uvedl server Simple Flying. I Čína přidala několik leteckých tras mimo ruský vzdušný prostor.

Co se Blízkého východu a severní Afriky týče, Peking prohloubil s těmito regiony diplomatické a obchodní vztahy, což vedlo ke zvýšenému zájmu čínských médií i turistů, řekl dále Moskowitz.

Nedostatek peněz

Čínská ekonomika roste pomaleji, než se očekávalo. Lidé proto méně utrácejí a spíše šetří, doplnil Arlt. „Číňané jsou kvůli ekonomickému zpomalení opatrnější,“ vysvětlil. Podle průzkumu Skift letos plánuje zvýšit výdaje na cestování jen osm procent respondentů.

Číňané jsou navíc známí svou láskou k nakupování zboží. Přesto Mastercard Economics Institute očekává, že postupně začnou dávat cestování do zahraničí po skončení pandemie a otevření hranic přednost.

Ačkoli rok 2023 nesplnil očekávání, co se cestování čínských obyvatel do světa týče, v dlouhodobějším výhledu to vypadá více optimisticky. Od loňského roku vzrostl jejich zájem cestovat mimo Čínu z 28 na 52 procent, zjistil průzkum Morning Consult. Roste i zájem Číňanů o služební cesty do zahraničí, zdravotní turistiku, vzdělání ve světě a cesty za rodinami žijícími mimo Čínu. Podle Morning Consult klesají i obavy Číňanů z nákazy nemocí covid-19. Míra strachu byla největší v roce 2022.

Hlavní ekonom Mastercard Economics Institute pro Asii a Tichomoří David Mann se nedomnívá, že bude zájem čínských turistů o cestování do zahraničních destinací zpomalovat, ale spíše naopak. „Jak se kapacita zvyšuje, náklady by se měly snižovat a stimulovat cestovní ruch,“ uvedl Mann. Nejde o boom, spíše se podle něj čínský turistický ruch vrací do původních kolejí pozvolna. Oživení očekává do příštího roku.

Zatímco čínských turistů je v Evropě poskvrnou, zaplavili ji ti američtí. Poskytovatel cestovního pojištění Allianz Partners očekává, že letošní léto překoná v počtu příjezdu Američanů to loňské o 55 procent.