Aktualizováno: Středula by na prezidenta kandidoval s podpisy občanů, o hlas odborářů stojí

Odborový předák Josef Středula by případně kandidoval na prezidenta po získání podpisů občanů. O své účasti v prezidentské volbě uvažuje.

(AKTUALIZOVÁNO, 14:22) Řekl to dnes na sjezdu odborů na přímý dotaz odborářů, zda bude kandidovat. Uvedl, že podmínkou jeho zapojení do volby bylo obhájení předsednické funkce v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) a že o hlasy členů odborů extrémně stojí.

„Ano, uvažuji o tom. A pokud o tom uvažuji, tak pouze formou podpory občanů neboli jako občanský kandidát... Podmínkou je, že obhájím pozici v ČMKOS. Nedovedl jsem si představit, že bych kandidoval bez podpory vás,“ řekl odborářům na sjezdu Středula. Ke kandidatuře je potřeba získat 50 000 podpisů. Odborový předák novinářům řekl, že nepůjde za poslanci či senátory, aby ho za kandidáta navrhli.

Odboráři Středulu zvolili na další čtyři roky do čela ČMKOS v pátek večer. Získal 153 ze 173 hlasů, tedy 88 procent hlasů. Konfederace je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s 270 000 členů. Na sjezdu i před novináři Středula zmínil, že odbory mají víc členů než politické strany v Česku. „Stojím v prvé řadě o vaše hlasy, hlasy členů ČMKOS,“ řekl odborový předák. Požádal odboráře o „čas na rozmyšlenou“. Dodal, že o jejich hlasy „extrémně stojí“.

„Je to i na našich členech. Oni rozhodnou svými podpisy, pokud zváží, že se o takovou funkci (prezidenta) mohu ucházet,“ řekl Středula. Nepovažuje za automatické, že potřebný počet podpisů ke kandidatuře získá jen od odborářů. „Jako předseda ČMKOS si nemohu dovolit oslovovat odborové organizace. To je doména odborových svazů. Jestli k tomu přistoupí, to je na jejich volbě,“ odpověděl šéf centrály na dotaz ČTK, zda plánuje podpisové archy předložit přímo v základních odborových organizacích ve firmách či institucích.

Středula zmínil nejen nutnou podporu rodiny, ale také zajištění dostatku peněz pro prezidentskou kampaň. „To je jedna z nejtěžších věcí,“ podotkl Středula. Dodal ale, že se na odboráře o podporu neobrací. ČTK odpověděl, že o penězích s případnými podporovateli vyjednávat ještě nezačal. Rozhodnout o případné kandidatuře se chce do „pár nedefinovaných týdnů“.

(11:58, původní zpráva) Prezident Miloš Zeman dnes poprosil delegáty sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), aby přemluvili svého šéfa Josefa Středulu ke kandidatuře na hlavu státu. Byl by podle něj jedním z nejsilnějších kandidátů. Média už dříve o Středulovi jako o možném uchazeči o pozici hovořila, odborový předák kandidaturu oficiálně neoznámil. ČTK před třemi lety řekl, že o účasti ve volbě vážně uvažuje.

„Skuteční kandidáti musí být přemlouváni. Ta sbírka podivných existencí, která se teď hlásí, že chce být prezident, aniž by měla silný životní příběh, čest výjimkám, musí být podle mého názoru kompenzována několika, nikoli jedinou, silnými osobnostmi, mezi nimiž si volič, občan může vybrat,“ řekl Zeman. „Věřím, Pepo, že tuto výzvu přijmeš a budeš jedním z nejsilnějších kandidátů v lednové prezidentské volbě,“ dodal.

Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku, Zeman už kandidovat nemůže. Za největší favority jsou dlouhodobě považování bývalý premiér Andrej Babiš a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili.

Zájem o účast ve volbách mají více než dvě desítky kandidátů. Patří mezi ně podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová, senátor Marek Hilšer, podnikatel a bývalý poslanec Tomáš Březina, komik Miloš Knor, advokátka Klára Long Slámová, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková nebo šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert.

Mezi dalšími veřejně známými osobnostmi, které buď projevily zájem kandidovat, nebo o kterých jako možných uchazečích mluví média, jsou třeba právě Středula, dále bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Pavel Fischer, předseda Senátu Miloš Vystrčil, bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová nebo exministr Michael Kocáb. Komunisté plánují do boje vyslat bývalého místopředsedu Josefa Skálu, další strany a hnutí oznámí své kandidáty v příštích měsících.