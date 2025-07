Strašlivý zločin v rámci rodiny. Čtvrt století utrpení ve zdánlivě spořádané rodině

15. 7. 2025 – 14:01 | Zpravodajství | Alex Vávra

Byla krásná, oblíbená a pocházela z vážené rodiny. Pak zničehonic zmizela. Nikdo netušil, že ji vlastní matka zavřela do temné místnosti, kde ležela nahá a podvyživená ve vlastních výkalech – celé čtvrtstoletí. Případ Blanche Monnierové šokoval celou Francii.

Ve své době byla Blanche Monnierová mladou, krásnou a oblíbenou pařížskou společnicí. Narodila se v roce 1849 do zámožné a vážené rodiny. Její otec byl děkanem fakulty umění, matka Louise známá charitativními aktivitami a bratr Marcel úředníkem s právnickým vzděláním. Rodina byla uznávaná pařížskou smetánkou, pravidelně oceňovaná za svůj „přínos společnosti“. O to větší šok přišel, když se v roce 1901 ukázalo, co se skutečně odehrávalo za zdmi jejich zdánlivě dokonalého domu.

Zmizela krásná dívka – a nikdo se už neptal

Roku 1876, když bylo Blanche 27 let, zamilovala se do právníka z dělnické třídy jménem Victor Calmiel. Její matka to považovala za ostudu – dcera z aristokratické rodiny přece nemůže skončit s chudým mužem! Blanche však vztah odmítla ukončit. A tak přišel trest, který nemá obdoby: Louise se rozhodla dceru uvěznit. S pomocí syna Marcela zamkla Blanche v podkrovním pokoji, zavřela okenice, zatarasila světlo a zapečetila ji od světa. Rodina přátelům tvrdila, že dívka odjela studovat do zahraničí. Všichni uvěřili. A Blanche mezitím ve tmě pomalu přestávala být člověkem.

Dva a půl desetiletí ležela přivázaná na hnijící matraci, obklopená výkaly, zbytky jídla, krysami a hmyzem. Vážila pouhých 25 kilogramů. Nemohla se postavit, nemohla utéct. Není jasné, jestli někdy doufala, že se dostane ven – ale pravděpodobně nepočítala s tím, že ji někdo najde živou.

Anonymní dopis, zlámaný zámek a odhalení hrůzy

Zlom nastal až v květnu 1901. Generálnímu prokurátorovi v Paříži přišel anonymní dopis:

„Pane generální prokurátore,

mám tu čest Vás informovat o mimořádně vážné události. Jde o starou pannu, která je zamčená v domě paní Monnierové, napůl vyhladovělá a už pětadvacet let leží na shnilé podestýlce – zkrátka a dobře, ve vlastních výkalech.“

zdroj: Profimedia.cz

Policie vtrhla do domu na Rue de la Visitation. Nejprve si nevšimla ničeho podezřelého – dům byl vzorně udržovaný. Pak ale ucítili zápach. Pocházel z podkrovního pokoje zamčeného na visací zámek. Po jeho vylomení objevili scénu, která se navždy zapsala do francouzské historie. Na shnilé matraci ležela naprosto nahá žena, obrostlá vlasy, vážící 55 liber. Všude kolem byly exkrementy, zbytky masa, ryb, zeleniny i skořápky od ústřic. Lezly po ní štěnice a švábi. Slunce viděla naposledy před pětadvaceti lety. Policie Blanche okamžitě převezla do nemocnice. Zdravotníci nevěřili vlastním očím – a veřejnost už vůbec ne. Dav rozzuřených obyvatel obklopil dům Monnierových a požadoval spravedlnost.

Spravedlnost? Jen částečně…

Louise Monnierová byla zatčena, ale veřejný tlak a stres vedly k srdečnímu selhání. Zemřela patnáct dní po osvobození dcery. Její syn Marcel stanul před soudem. Tvrdil, že Blanche zůstala v pokoji dobrovolně, že byla „násilná“ a „nechtěla odejít“. Byl odsouzen k 15 měsícům vězení – ale nakonec zproštěn viny. V tehdejší Francii totiž neexistoval zákon o „povinnosti pomoci“ a Blanche nebyla ve stavu, aby mohla u soudu vypovídat.

Lékaři jí diagnostikovali anorexii, schizofrenii, exhibicionismus a koprofilii. A i když se fyzicky mírně zotavila, psychické následky byly nevratné. Zbytek života strávila v psychiatrické léčebně ve městě Bois, kde v roce 1913 zemřela – zapomenutá, zlomená, zničená. Případ Blanche Monnierové zůstává dodnes jedním z nejděsivějších příkladů rodinné krutosti, lhostejnosti a tichého souhlasu společnosti. Za krásnými fasádami luxusních domů se mohou skrývat věci, které se nechce ani představit.