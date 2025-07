Jak nám technologie mění mozek (a co s tím můžeme dělat)

15. 7. 2025 – 13:29 | Magazín | Žanet Ka

Náš mozek není stroj, ale měkká hmota, která se neustále mění podle toho, čím ji krmíme. A my ji dnes krmíme nekonečným tokem informací, notifikací, swipe-up příběhů a online výzev. Technologiemi, které nás spojily se světem a pomalu odpojují od nás samých. Změny jsou tiché, nenápadné, ale hluboké. Jak digitální prostředí přepisuje naše mozky? A jak si uchovat klid, soustředění a duševní rovnováhu v době, kdy svět bliká víc než kdy dřív?

Jak nám technologie přepisují myšlení

Zazvoní telefon. Jen se podíváte, kdo volá- a najednou už kontrolujete e-mail, nahlížíte na předpověď počasí, otevíráte zprávy… a když po chvíli zvednete hlavu, nevíte, co jste vlastně chtěli původně. Zdá se vám to povědomé? Nejste sami. Moderní technologie nám usnadňují život, ale také jej tiše přeprogramovávají. Mění naše návyky, pozornost, paměť i způsob, jakým přemýšlíme. Vědci dnes mluví o tom, že naše mozky se doslova přetvářejí- adaptují se na digitální prostředí, ale za cenu, kterou si často neuvědomujeme.

Je to však jednosměrná cesta? Ukazuje se, že nikoliv. Způsob, jakým technologie ovlivňují naši mysl, můžeme nejen pochopit, ale i vědomě korigovat. Nejde o to vracet se do doby před chytrými telefony, ale naučit se s nimi žít tak, aby nám sloužily, a ne vládly.

Mozek v digitálním věku: co se vlastně děje?

Mozky jsou plastické, což znamená, že se neustále mění a přizpůsobují novým podnětům. To je skvělá zpráva, ale zároveň i výzva. V digitálním světě jsme denně vystaveni stovkám, někdy i tisícům podnětů a náš mozek se učí, přizpůsobuje se tomu, co od něj požadujeme. Co to znamená v praxi? Začínáme být méně trpěliví, obtížněji se soustředíme na delší texty, hůře si pamatujeme informace (všechno je přeci online), ztrácíme kontakt se schopností hlubokého myšlení a často jedeme na „autopilota“. Vědci mluví o tzv. digitální amnézii, kdy si mozek zvyká, že si informace nemusí pamatovat, stačí je „vygůglit“.

Studie rovněž ukazují, že časté používání více zařízení najednou (např. sledování televize při scrollování telefonu) oslabuje pracovní paměť a schopnost soustředit se. Mozek je zahlcený a přepínání mezi úkoly ho vyčerpává víc, než si uvědomujeme. Technologie tedy nejsou neutrální, mají moc formovat naši mysl. Nejsou ani dobré, ani špatné, ale podle toho, jak s nimi zacházíme, nás mohou podpořit, nebo vyčerpat.

Co technologie bere a co (možná) dává

Když se mluví o vlivu technologií na náš mozek, obvykle zaznívá varování. A právem. Neustálá přítomnost obrazovek ovlivňuje naši pozornost, kvalitu spánku, paměť i mezilidské vztahy. Ale i tady platí: technologie samy o sobě nejsou viníkem. Jsme to my, kdo musí rozhodnout, jakou roli v našem životě sehrají.

Co nám berou?

Pozornost. Neustálé přerušování notifikacemi učí mozek být roztěkaný . Čím častěji přepínáme mezi aplikacemi, tím těžší je ponořit se do souvislého myšlení.

Spánek. Modré světlo obrazovek potlačuje tvorbu melatoninu , hormonu spánku. Mnozí usínají s telefonem v ruce a ráno se probouzejí unavení, přestože spali dost dlouho.

Paměť. Už si málokdo pamatuje telefonní čísla nebo data narození. Spoléháme se na digitální pomocníky, ale tím zároveň oslabujeme vlastní kognitivní rezervy .

Empatii. Krátké zprávy a emoji nahrazují skutečný rozhovor. Emoční nuance mizí, a s nimi i schopnost vnímat druhého do hloubky.

zdroj: Freepik.com

A co nám (možná) dávají?

Naštěstí technologie nemusejí být jen nepřítelem. Dokážou náš mozek i stimulovat, pokud je používáme vědomě.

Vzdělání. Nikdy nebylo snazší přístup ke kvalitním informacím, kurzům a odborným přednáškám. Díky internetu se můžeme učit celý život.

Kreativitu. Správně nastavené digitální nástroje rozvíjejí kreativitu: můžeme tvořit hudbu, videa, design, psát, sdílet, inspirovat se.

Komunikaci. Pokud ji vedeme vědomě, technologie nás může spojit s těmi, na které by jinak zůstala jen vzpomínka.

Mozkový trénink. Různé aplikace a hry mohou pomáhat trénovat kognitivní schopnosti- paměť, prostorovou orientaci nebo logické myšlení.

Klíčem je rovnováha. Digitální svět tu je a bude. Otázkou není jestli ho používat, ale jak.

Co s tím můžeme dělat? Praktické tipy pro digitální hygienu

Dobrá zpráva zní: mozek má pozoruhodnou schopnost změny. Dokáže se regenerovat, přizpůsobovat, znovu se učit. Říká se tomu neuroplasticita. I když se vlivem technologií mění, zároveň mu můžeme pomoci, aby změna šla správným směrem. A není nutné dělat revoluci, stačí drobné, ale důsledné kroky.

Vědomé užívání technologií- Začněte tím, že si položíte jednoduchou otázku: Proč teď sahám po telefonu? Je to nuda? Úzkost? Skutečná potřeba? Už samotné uvědomění vám může pomoci přerušit automatismus. Nastavte si zóny nebo chvíle bez technologií, například ranní hodinu nebo večer u stolu. Digitální půst- Zkuste aspoň jeden den v týdnu (nebo jedno odpoledne) odložit telefon a vypnout notifikace. Ze začátku to může být nepříjemné, ale právě to ukazuje, jak silně jsme závislí. A čím častěji to zkusíte, tím větší svobodu získáte. Spánek bez obrazovky- Dvě hodiny před spaním už by mělo být obrazovek co nejméně. Pokud to nejde, aspoň aktivujte „noční režim“, který snižuje podíl modrého světla. A ideálně: nemějte telefon na nočním stolku. Trénujte hlubokou pozornost- Vraťte se ke čtení knih. Pište rukou. Dělejte věci pomalu a soustředěně. Mozek se tím doslova učí soustředění. Pomůže i meditace nebo obyčejná procházka bez sluchátek- prostě chvíle, kdy nejste online. Rozhovor z očí do očí- Digitální komunikace je rychlá, ale nikdy nenahradí hluboký rozhovor. Investujte čas do skutečných setkání. Posilují empatii, důvěru i schopnost být „teď a tady“.

zdroj: Freepik.com

Proč osobní kontakt nenahradí žádná technologie Digitální komunikace- ať už jde o zprávy, e-maily, nebo videohovory- má svá omezení. Chybí jí totiž něco zásadního: komplexita lidského setkání tváří v tvář. Osobní komunikace není jen o slovech. Tvoří ji: Nonverbální signály - až 70-90 % sdělení předáváme mimikou, gesty, postojem těla nebo pohledem. Tyto signály jsou v online prostředí často zkreslené, nebo se zcela ztrácí.

Hlasová modulace - tón, tempo a barva hlasu nesou emocionální podtext. V online hovorech může být hlas technicky zkreslený, zpožděný nebo zploštělý, což komplikuje vnímání nálady, ironie nebo empatie.

Sociální rezonance - při setkáních „naživo“ reaguje náš mozek na přítomnost druhého člověka. Dochází k tzv. zrcadlení emocí , ladění rytmu řeči i dechu. Vytváří se tím hlubší propojení a důvěra.

Vůně, dotek, prostorová blízkost - smysly, které v digitálním světě chybí, ale hrají důležitou roli v navazování vztahů, vzbuzování důvěry i v neverbálním ujištění. Videohovor nikdy nenahradí stisk ruky, přátelské obejmutí nebo jen tichou přítomnost. Naše tělo totiž reaguje jinak, včetně hormonální odezvy. Při osobním kontaktu se např. uvolňuje více oxytocinu („hormonu důvěry“), což posiluje sociální vazby.

Výzva

Technologie nás formují, ale my máme možnost je formovat také. Pokud jim dovolíme, aby nás zahlcovaly, staneme se jejich nástrojem. Pokud si je ale podmaníme a používáme vědomě, mohou být spojencem na cestě k bohatšímu, tvořivějšímu a vědomějšímu životu.A to je, zvlášť v době přehlcené informacemi, výzva i naděje zároveň.